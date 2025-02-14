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МЧС ищет спецов по C# и PostgreSQL, чтобы обновить ИС, считающую бюджет министерства

МЧС России опубликовала тендер на модернизацию своей главной системы расчета бюджета организации. Для этого ведомство ищет специалистов по C#, Java и PostgreSQL.

Апгрейд ИС

Как выяснил CNews, Министерство России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) ищет специалистов по C#, Java и PostgreSQL для модернизации своей главной системы, предназначенной для формирования бюджета организации.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 7 февраля 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 26 февраля. Победителя конкурса объявят 3 марта 2025 г. На модернизацию МЧС выделила 35,4 млн руб.

Информационная система «Планирование» МЧС России предназначена для автоматизации процессов по сбору данных, необходимых для формирования проекта бюджета, исполнения бюджета, прогнозирования доходов, планирования расходов, автоматизации расчетов финансового обеспечения выполнения государственного задания, ведения кассового плана (расходная и доходная часть) и ведения оперативной отчетности.

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Главное управление МЧС России по Свердловской области
МЧС модернизирует ИС управления бюджетом

Система предназначена для использования центральным аппаратом МЧС России, территориальными органами, организациями и учреждениями, находящимися в ведении МЧС России.

На чем предлагают «кодить»

В техническом задании четко определено, что специалисты должны будут использовать языки программирования C# и Java.

Серверная часть информационной системы (ИС) построена на базе СУБД PostgreSQL.

Что касается серверного оборудования, то ИС работает под управлением операционной системы MS Windows Server 2012 R2 x64.

Сервер оснащен минимум четырьмя 32-ядерными процессорами с тактовой частотой 3 ГГц, 64 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD-накопителем.

Что именно дорабатывают

В процессе модернизации системы «Планирование» специалисты будут работать над улучшением ключевых элементов. В частности, планируется усовершенствовать модуль «Прогнозирование доходов», добавив аналитические инструменты и улучшив расчеты.

Также будет обновлен модуль «Объем финансового обеспечения». В нем появятся гибкие настройки индексации и улучшится контроль корректности данных.

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Цифровизация

В модуле «Кассовый план» будет улучшена интеграция с внешними системами, что позволит автоматизировать формирование отчетов и сократить время на подготовку документации.

В модуле «Оперативные отчеты по исполнению бюджета» появятся новые формы контроля, которые позволят оперативно отслеживать исполнение бюджетных обязательств.

Модуль «Администрирование» будет упрощен, что обеспечит более удобный и безопасный доступ к данным.

Также будут усовершенствованы модули «Бюджетное планирование» и «Исполнение бюджета». В них будут автоматизированы процессы распределения средств и учета исполнительных документов, что позволит ускорить выполнение задач и снизить вероятность ошибок..

Антон Мушинский

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