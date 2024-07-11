ТГУ и ТУСУР обучат чиновников новых территорий России работать с Big Data и Linux

Томский госуниверситет (ТГУ) и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) участвуют в проекте Высшей школы госуправления РАНХиГС по обучению государственных служащих Донбасса и Новороссии. До конца 2024 г. томские эксперты обучат более 200 руководителей и сотрудников органов публичной власти. Об этом CNews сообщили представители ТГУ.

Так, специалисты лаборатории прикладного анализа больших данных ТГУ проводят обучение для первой группы слушателей. Вторая группа приступит к занятиям в сентябре2024 г.

«Сразу 50 госслужащих поступили к нам на программу повышения квалификации “Data-аналитика: анализ данных в государственной организации”, — сказал руководитель лаборатории прикладного анализа больших данных ТГУ Вячеслав Гойко. — Обучение посвящено основам анализа данных и языку программирования Python для обработки табличных данных. Владеть этими инструментами — значит уметь применять Big Data для составления стратегий и планов. В конечном счете, на основе этих планов принимаются решения, от которых зависит качество жизни людей на конкретных территориях».

Обучение проходят работники разных департаментов: экономики и торговли, финансов, электронно-информационного обеспечения и защиты данных, избирательной комиссии, социальной защиты.

Преподаватели ТУСУРа, в свою очередь, ведут занятия по системному администрированию Linux. Здесь обучаются 170 слушателей из ЛНР и ДНР.

«Перед ИT-специалистами стоит задача перехода на использование отечественных программных решений. Отечественные операционные системы основаны на Linux и позволяют решать большой спектр задач. Наш курс нацелен на получение опыта взаимодействия с отечественными операционными системами, их администрирование и внедрение наиболее важных прикладных систем и служб, таких как базовые сетевые сервисы, специализированные сетевые решения и обеспечение безопасности», — сказал руководитель образовательной программы по Linux, проректор по цифровой трансформации ТУСУР Эдуард Абанеев.

Проект РАНХиГС начался в 2023 г. и предполагает комплексное обучение госслужащих. Им доступны 73 программы по самым различным направлениям, например, для руководителей, по кадровой работе, по технологиям управления и так далее. Ожидается, что в 2024 г. обучение пройдут 20 тыс. человек. Это поможет интеграции новых территорий в систему российского государственного управления и восполнит дефициты профессиональных знаний работников публичной власти.