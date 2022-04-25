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Томский государственный университет приобрел лицензии «Р7-офис»

Томский государственный университет (ТГУ) обеспечил сотрудников офисным пакетом «Р7-офис» для работы с документами. Об этом CNews сообщили представители «Р7-офис».

Офисный пакет «Р7-офис» включает текстовый редактор, работу с таблицами и презентациями, календарь, планировщик, CRM и почтовый клиент. Данное решение совместимо со всеми форматами файлов, что особенно важно при переходе на новое для университета ПО.

Выбор в пользу «Р7-офис» ТГУ сделал после тестирования наиболее популярных решений. Специалисты оценивали функциональность управления проектами, совместимость форматов, хранение документов, сохранение форматирования и возможность интеграции с российскими операционными системами.

Первые итоги перехода на «Р7-офис» в университете показывают, что сотрудники быстро адаптировались к новому интерфейсу, так как он схож с программным обеспечением, которое использовалось ранее.

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