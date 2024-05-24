За экзаменами зауральских школьников наблюдают более 600 камер «Ростелекома»

«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Курганской области, который стартовал 23 мая 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Специалисты провайдера установили 618 цифровых камер в 309 аудиториях. Все устройства работают на базе технологий искусственного интеллекта. Онлайн-трансляция ведется из 37 образовательных учреждений Зауралья и регионального центра обработки информации.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ», одновременный доступ к которому могут иметь до 15 тыс. аккредитованных специалистов и общественных наблюдателей. Для повышения надежности данные также записываются на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере. Видеозаписи ЕГЭ будут храниться в центрах обработки данных «Ростелекома». Максимальный срок хранения — до 1 апреля 2025 г.

Ростелеком За экзаменами зауральских школьников наблюдают более 600 камер «Ростелекома»

Директор департамента образования и молодежной политики Курганской области Андрей Кочеров: «Самым массовым предметом для сдачи у выпускников 11 классов традиционно является обществознание, его выбрали 1,5 тыс. школьников. На втором месте — история и биология, каждый из этих предметов сдадут порядка 600 ребят. Не менее популярными в этом году стали информатика и физика, что, безусловно, радует. Из нововведений — возможность пересдачи выпускниками одного предмета по выбору 4 и 5 июля. При этом первый результат будет аннулирован, даже если он будет лучше следующего. Поэтому прежде чем решиться на такой шаг, нужно тщательно взвесить свои силы и возможности».

Все цифровые камеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое видеоразрешение и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора. В кадр попадают участники ЕГЭ, а также место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. При этом персональные данные школьников, содержание заполненных бланков регистрации и ответов остаются в тайне.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Система видеонаблюдения "Ростелекома" вкупе с искусственным интеллектом обеспечивает максимальную беспристрастность во время оценки экзаменационного процесса. Камеры выполняют роль невидимых цифровых наблюдателей, не вмешиваясь в саму суть процедуры. В дни проведения ЕГЭ специалисты компании будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак».

Выявлять нарушения в ходе экзаменов поможет технология анализа поведения с использованием нейросети. При обнаружении сомнительной активности система подаст сигнал и автоматически отметит подозрение на «нарушение». Затем запись с нужной минуты поступит на проверку наблюдателю, а после — на утверждение модератору. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов прозрачнее.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,4 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.