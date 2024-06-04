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Минцифры: как быстро узнать результат ЕГЭ-2024 с помощью «Госуслуг»

Первые экзамены ЕГЭ сданы, скоро будут результаты. Как только работы проверят, узнать количество набранных баллов можно будет на «Госуслугах». В среднем результаты появляются в течение 10 дней после экзамена, но иногда на обработку экзаменационных бланков требуется больше времени — до 14 дней. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В 2023 г. возможностью быстро узнать результаты ЕГЭ через «Госуслуги» воспользовались 1,2 млн выпускников. Они запросили итоги экзаменов почти 8 млн раз.

Результаты ЕГЭ в 2024 г. появятся не позднее: 6 июня — география, литература, химия; 14 июня — русский язык, базовая математика; 17 июня — профильная математика; 20 июня — обществознание, физика; 20, 21 июня, в зависимости от даты экзамена, — информатика; 26 июня — иностранные языки, история, биология.

Чтобы узнать количество набранных баллов при помощи портала «Госуслуг», потребуется подтвержденная учетная запись. Нужно запросить данные в разделе «Документы» — «Образование» личного кабинета. Вводить дополнительные сведения не нужно.

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На портале также можно посмотреть результаты экзаменов прошлых лет. Они доступны тем, кто сдавал ЕГЭ после 2019 г.

Сервис разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

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