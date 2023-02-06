Российские вузы удвоят число бюджетных мест на ИТ-специальности

Разыскиваются квалифицированные айтишники

В России удвоилось количество бюджетных мест по специальностям в сфере информационных технологий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности», пишут «Ведомости».

Сейчас, отметил премьер-министр, для подготовки компетентных специалистов в университетах уже запустили проект «Цифровые кафедры» для студентов всех направлений, а также программы дополнительного обучения ИТ-профессиям на образовательных онлайн-платформах.

Мишустин отметил, что в ИТ-отрасль необходимо привлекать компетентные кадры. А также напомнил, что Россия открыта для высококвалифицированных иностранных специалистов — уже принят закон, по которому зарубежные айтишники и члены их семей смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке.

Программы лучше «докрутить»

Как сообщает изданию профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, интерес к ИТ-специалистам начал расти в 2016 г. По словам эксперта, тогда «Университет 2035» (первый в России глобальный цифровой университет) подсчитал, что стране нужно 110-120 тыс. новых айтишников, и после этого началось постепенное увеличение цифр приема в вузы по специальности.

Фото: официальный сайт Правительства России Количество бюджетных мест в вузах на ИТ-специальности увеличат в два раза.

«Когда было объявлено об этом, у нас сдавали информатику примерно 16 тыс. выпускников школ, с тех пор цифра увеличилась, и сейчас информатику выбирают 200 тыс. человек», – отмечает Абанкина.

Как добавляет директор Института образования ВШЭ Евгений Терентьев, за последнее десятилетие спрос на ИТ-специальности вырос в 25 раз. Важной вехой и для отрасли, и для образования стал 2022 г., так как появился запрос на замещение недоступных в России импортных технологий, поясняет Терентьев.

Однако, подчеркивает Абанкина, бизнес сейчас имеет претензии к подготовке кадров. «Зачастую профессура не успевает за теми новшествами, которые есть в компаниях. Без допуска практикующих специалистов эту проблему не решить», — заключила профессор НИУ ВШЭ.

Диплом имеет значение

Сейчас, судя по опросу «Ведомостей», ИТ-компании предпочитают нанимать при прочих равных условиях людей с профильным техническим образованием, а не кандидатов без базового знания программирования и после переподготовки.

С другой стороны, как отмечает директор по персоналу компании-разработчика ПО «Мой офис» Александра Мин, профессиональное образование действительно может быть не очень эффективным. По его мнению, изменить ситуацию может акцент на прикладном обучении и расширение базы квалифицированных и практикующих преподавателей.

«Диплом имеет значение. Он не только говорит о фундаментальной подготовке сотрудника, но и о его зрелости. Будущие специалисты должны не только получать знания по программе, но и учиться думать, расширять кругозор, выдерживать нагрузку, находить разные подходы к решению задач», — считает директор департамента развития системных продуктов «Ред софт» Роман Симаков

Перспективы

По словам Тимура Садыкова, заведующего лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова, тренд на востребованность айтишников в ближайшее время будет только усиливаться. Как отмечает эксперт, в России цифровизация экономики еще далека от завершения. Каждое предприятие, желающее повысить свою конкурентоспособность, гарантированно, подчеркивает эксперт, будет привлекать в свой штат новых ИТ-специалистов.

Высшее образование для успешного ИТ-специалиста необходимо, считает Садыков. Но при этом оно может быть разным: техническим, физико-математическим, инженерным.

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«Работодателей в первую очередь интересуют способности, навыки, опыт и умение осваивать новое. Информационные технологии — это область, в которой, как в стране чудес, нужно бежать изо всех сил, чтобы оставаться на месте», — подчеркнул Садыков.

«Обучать, переобучать и развивать специалистов, даже имеющих высшее нетехническое образование и большой опыт, необходимо, потому что ИТ — быстро и постоянно развивающаяся сфера, а longlife learning — важный в наше время навык», — резюмировала Мин.

Меры поддержки ИТ-отрасли

После начала специальной военной операции на Украине отток ИТ-специалистов из России начал расти. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в феврале и марте 2022 г. страну покинули до 70 тыс. ИТ-специалистов.

Среди мер поддержки ИТ-специалистов можно выделить льготную ипотеку и отсрочку от армии. Оба эти меры поддержки были введены весной 2022 г., почти сразу после оттока ИТ-кадров.

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В январе 2023 г. стало известно о том, что Минцифры совместно с профильными ИТ-ассоциациями разрабатывают пакет мер для возвращения ИТ-шников, покинувших Россию в 2022 г. Среди возможных преференций — гарантированная отсрочка от призыва в армию и оплата билетов на самолет. А чтобы мотивировать специалистов на возвращение на родину, НДФЛ им могут повысить с 13% до 30%.