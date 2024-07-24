«Ред Эксперт 2024.07». Обновленный интерфейс и продвинутая работа с ER-диаграммами

Компания «Ред Софт» выпустила июльское обновление мультиплатформенного менеджера СУБД. «Ред Эксперт 2024.07» предлагает пользователям улучшенный интерфейс: обновлен дизайн светлой и темной тем, оптимизировано расположение элементов, добавлена возможность настройки окружения под себя. Расширен функционал для работы с ER-диаграммами: доступно больше инструментов для визуализации и автоматизации процессов. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Новый интерфейс «Ред Эксперт» создан с учетом обратной связи от пользователей, все улучшения сделаны на основе актуальных принципов UI- и UX-дизайна. Иконки обрели единый стиль и стали интуитивно понятными. Переработана логика размещения пунктов меню и инструментов на рабочих панелях: наиболее используемые вынесены на передний план, а невостребованные исключены или спрятаны в подпункты.

Работы проведены над следующими элементами окружения: меню приложения; дерево подключений; панель инструментов; панель инструментов редактора запросов; контекстное меню редактора запросов; панель настроек; панель редактирования процедур, функций и задач; панель лога изменений (примечания к выпуску); панель работы с драйверами; панель обратной связи.

В дереве подключений добавлена возможность отображения папок столбцов, ограничений, индексов и триггеров для таблиц.

Пользователь может настраивать перечень инструментов для работы со скриптами на панели инструментов редактора запросов. Также теперь кнопка «Выполнить» позволяет выполнять как только выделенный скрипт, так и все скрипты, если ранее ничего не было выделено.

Появилась панель с основной информацией о подключениях.

Добавлена возможность быстрого создания багрепорта при возникновении ошибок.

Переработана темная тема для всего окружения «Ред Эксперт». Переключиться на новое оформление можно, перейдя в меню: Система > Настройки > Настройки отображения.

Встроенный инструмент по созданию ER-диаграмм помогает визуально проектировать базы данных. В июльском обновлении добавили функционал для более удобного отображения информации, редактирования и быстрого обновления ER-диаграммы при внесении изменений в базу данных.

Больше возможностей для оформления: цветовая дифференциация таблиц в редакторе ERD; текстовые блоки с возможностью задавать цвет фона; переключение между цветными и черно-белыми линиями; выбор из нескольких типов линий-взаимосвязей элементов; отображение статуса уникальных полей (UQ); отображение комментариев к таблицам и к полям.

Дополнительный функционал для работы с диаграммами: реверс-инжиниринг позволяет автоматически переносить в формат диаграммы существующую структуру базы данных; работа отмены / возврата отмены: с помощью горячих клавиш CTRL+Z и CTRL+Y пользователь может отменять ранее внесенные изменения; быстрое удаление таблиц и блоков по клавише DELETE; возможность изменения размера таблицы с помощью мыши; возможность выделения нескольких таблиц и перетаскивания их группой; прокрутка колесом мыши (SHIFT + прокрутка колеса мыши осуществляет горизонтальную прокрутку); сортировка по связям между таблицами.

Июльское обновление разработано по итогам комплексного исследования, проведенного среди активных пользователей «Ред Эксперт». Проект включал в себя несколько этапов.

Первый этап. Разработка прототипов нового окружения «Ред Эксперт». Внутренняя рабочая группа «Ред Софт» изучила актуальный клиентский опыт и подготовила предрелизную версию с обновленным интерфейсом: изменилась отрисовка, подобраны более комфортные цветовые решения, разработаны новые иконки в едином стиле.

Второй этап. Открытый бета-тест. Два релиз-кандидата «Ред Эксперт» были переданы активным пользователям. В бета-тесте приняли участие разработчики и администраторы СУБД «Ред База Данных» и Firebird. Оценив функционал прототипов, пользователи проходили опрос, делясь обратной связью и предлагая дополнительные идеи для улучшения окружения «Ред Эксперт».

Третий этап. Создание «Ред Эксперт 2024.07». На основе развернутой обратной связи команда исправила найденные сообществом баги, внесла доработки, которые просили пользователи, и выпустила на рынок «Ред Эксперт 2024.07».

«Мы признательны всем участникам бета-теста и сообществу наших пользователей, которые активно включились в процесс и делились своими впечатлениями, предложениями и идеями. По итогам голосования, о новом дизайне РЕД Эксперт положительно отозвалось чуть более 85% участников, а оставшиеся 15% сомнений мы обязательно изучим и доработаем в последующих релизах», — сказал Роман Симаков, архитектор СУБД «Ред База Данных» и директор департамента развития системных продуктов «Ред Софт».