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ATIS-Testing ATIS MI
|10.03.2025
|Российское приложение для автоматизации тестирования ATIS MI совместимо с решениями отечественного разработчика «Ред Софт» 1
ATIS-Testing и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 110 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 982 1
|Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 429 1
|Linux OS 10077 1
|Симаков Роман 10 1
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