Российское приложение для автоматизации тестирования ATIS MI совместимо с решениями отечественного разработчика «Ред Софт»

Компании «Атис-тестинг» и «Ред Софт» объявили о полной совместимости российской платформы автоматизации тестирования ATIS MI версии 2.0 с операционными системами «Ред ОС» версий 7.3 и 8 и СУБД «Ред База Данных». Результаты тестирования подтверждены официальными сертификатами двусторонней совместимости.

Взаимодействие ATIS MI с СУБД «Ред База Данных» и операционной системой «Ред ОС» обеспечит гибкость и эффективность при тестировании интеграционных решений. Внедрение совместимых решений поможет организациям и компаниям выявлять ошибки на ранних стадиях разработки, снижая риски и оптимизируя затраты.

Платформа ATIS MI обеспечивает прямое подключение к СУБД «Ред База Данных», позволяя выполнять запросы и обрабатывать данные непосредственно в рамках тестирования. Это упрощает настройку проверок данных и их валидацию, исключая необходимость в использовании нескольких приложений. Пользователи могут запускать сценарии прямо из среды «Ред ОС», интегрируя платформу в существующие рабочие процессы.

«Ред База Данных» — промышленная российская система управления базами данных от компании «Ред Софт». «Ред База Данных» соответствует мировым и российским стандартам качества, предоставляя высокий уровень безопасности данных и являясь надежной основой для создания информационных систем.

Безопасность СУБД от компании «Ред Софт» подтверждена сертификатом соответствия №2729 ФСТЭК России.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, разработанная компанией «Ред Софт». Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре компании, исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории Ред ОС, расположенном на территории РФ. Разработчик поддерживает продукт своевременными обновлениями. Так, в актуальных версиях дистрибутивов «Ред ОС» 8 и 7.3 по умолчанию применены рекомендации ФСТЭК России для несертифицированных ОС в соответствии с методическим документом «Рекомендации по безопасной настройке операционных систем Linux» от 25 декабря 2022 г. Пользователям доступен удобный интерфейс, гибко настраиваемый под личные предпочтения. В состав «Ред ОС» входит набор средств разработки, включающий в себя компиляторы, интерпретаторы, средства сборки и отладки.

Платформа ATIS MI позволяет объединять разные виды интеграционного взаимодействия в рамках одного теста и настраивать все необходимые проверки независимо от типов сообщений. Использование ATIS MI устраняет необходимость в нескольких приложениях для работы с разными сервисами или базами данных. Пользователи могут составлять цепочку шагов для проверки всего бизнес-сценария через удобный интерфейс, а запуск тестов на разных этапах разработки помогает выявлять ошибки на более ранних стадиях. Платформа обладает внешними API для создания и запуска тестов, а «Атис-тестинг» предлагает набор API для запуска тестов и просмотра результатов, что упрощает интеграцию в рабочие процессы.

«Сотрудничество между «Атис-тестинг» и «Ред Софт» способствует технологической независимости нашей страны. Благодаря совместной интеграции решений, организации смогут быстрее и эффективнее реагировать на изменения рынка и адаптировать рабочие процессы, обеспечив конкурентное преимущество», — сказал Олег Чуваков, генеральный директор «Атис-тестинг».

«Совместимость платформы ATIS MI с СУБД «Ред База Данных» и «Ред ОС» открывает новые возможности для автоматизации тестирования. Теперь пользователи могут выполнять задачи более эффективно и без лишних затрат времени, что является важным шагом к повышению качества разработки», — сказал Роман Симаков, заместитель директора дивизиона системного программного обеспечения по разработке, менеджер по продукту «Ред База Данных».