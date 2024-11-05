ОС «МСВСфера Сервер» 9 подтвердила совместимость с СУБД «Ред База Данных» – новый этап партнерства «Инферит» (ГК Softline) и «Ред Софт»

«Инферит» (ГК Softline) и компания «Ред Софт» объявляют о подтверждении полной совместимости операционной системы «МСВСфера Сервер» 9 и СУБД «Ред База Данных». Интеграция продуктов позволит предприятиям создавать информационные системы на базе российских решений. Партнерство соответствует стратегии ГК Softline по расширению портфеля собственных продуктов и услуг в рамках комплексного предложения для цифровой трансформации бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В ходе проведенного тестирования специалисты «Инферит ОС» и «Ред Софт» проверили работоспособность всех компонентов СУБД «Ред База Данных» на ОС «МСВСфера Сервер» 9. Испытания подтвердили корректность установки, настройки, администрирования и выполнения операций с базами данных. По результатам проверок продукты признаны полностью совместимыми и рекомендованы для использования в том числе в промышленных системах с высокими требованиями к безопасности и надежности.

СУБД «Ред База Данных» — промышленная российская система управления базами данных. Команда «Ред Софт» самостоятельно и независимо развивает продукт и оказывает техническую поддержку на всех уровнях: от настройки, сопровождения и аудита до внесения самых сложных изменений в код СУБД.

СУБД «Ред База Данных» входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка ведется с 2006 г., и на текущий момент продукт обеспечивает работу инфраструктур с повышенными требованиями к безопасности. Безопасность СУБД компании «Ред Софт» подтверждена сертификатом соответствия № 2729 ФСТЭК России: решение полностью соответствует новым Требованиям по безопасности информации к системам управления базами данных, утвержденных приказом ФСТЭК России №64 от 14 апреля 2023 г., по четвертому классу защиты.

ОС «МСВСфера Сервер» 9 — это отечественная операционная система на базе ядра Linux, ориентированная на использование в корпоративных информационных системах, российская альтернатива зарубежным серверным ОС уровня Enterprise Linux. Ее ключевая особенность – высокая степень совместимости с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS, Oracle Linux и других системах уровня Enterprise Linux. Это упрощает миграцию и позволяет организациям сохранить привычную инфраструктуру при переходе на отечественное ПО. ОС «МСВСфера» включена в реестр российского ПО и является доверенным решением для импортозамещения инфраструктуры.

«Мы предлагаем заказчикам возможность построить полноценную отечественную инфраструктуру для управления корпоративными данными. Наши продукты вместе образуют сертифицированный программный стек, который обеспечивает высокую производительность, безопасность и надежность критически важных информационных систем. Уверен, что наше сотрудничество с «Ред Софт» даст мощный импульс процессу импортозамещения в госсекторе и стратегических отраслях промышленности», — отметил Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит» (ГК Softline).

«Мы постоянно совершенствуем свой продукт, стараясь предлагать пользователям новые возможности для реализации задач, требующих стабильной и эффективной обработки больших объемов информации. Потенциал кроется не только в развитии самого продукта, но и в совместной работе с российскими разработчиками качественных ИТ-решений. Совместимость с ОС МСВСфера от команды «Инферит» расширяет набор доступных вариантов для нашего пользователя и создает дополнительную платформу для реализации отказоустойчивых инфраструктур», — сказал Роман Симаков, архитектор СУБД «Ред База Данных» и директор департамента развития системных продуктов «Ред Софт».