Подтверждена совместимость LIMS myLab и СУБД «Ред база данных»

Российские разработчики «Ликорис» и «Ред софт» успешно провели тестирование программных продуктов и подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения LIMS myLab и СУБД «Ред база данных». Теперь данные, необходимые для управления лабораторными процессами и автоматического формирования отчетов, смогут храниться в среде импортонезависимой и защищенной СУБД. Решение предназначено для работы на объектах КИИ, в частности на промышленных предприятиях и в ТЭК. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

LIMS myLab — программное обеспечение класса ЛИМС. LIMS myLab позволяет собирать и обрабатывать первичные лабораторные данные, вести учет общелабораторной информации, выполнять процедуры внутрилабораторного контроля и подготавливать итоговые отчеты и протоколы, контролировать и оптимизировать лабораторные бизнес-процессы.

СУБД «Ред база данных» — российская СУБД с открытым кодом. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных под №1. СУБД «Ред база данных» обладает сертификатом ФСТЭК России, что удостоверяет ее применение в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных данных включительно.