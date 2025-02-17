Likoris Ликорис
|17.02.2025
|Подтверждена совместимость Lims myLab и СУБД «Ред База Данных 5.0» 1
|31.08.2023
|Подтверждена совместимость LIMS myLab с операционной системой «Ред ОС» 1
|19.07.2022
|Подтверждена совместимость LIMS myLab и СУБД «Ред база данных» 1
Likoris и организации, системы, технологии, персоны:
|Ред Софт - Red Soft 719 2
|Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 1
|Linux OS 10010 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 944 1
|Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 109 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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