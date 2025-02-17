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Likoris Ликорис



17.02.2025 Подтверждена совместимость Lims myLab и СУБД «Ред База Данных 5.0» 1
31.08.2023 Подтверждена совместимость LIMS myLab с операционной системой «Ред ОС» 1
19.07.2022 Подтверждена совместимость LIMS myLab и СУБД «Ред база данных» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Likoris и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 719 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4150 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 135 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7636 2
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Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 1
Linux OS 10010 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 944 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 109 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1219 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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