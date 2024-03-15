СУБД «Ред База Данных» совместима с радиологической информационной системой «Видар-ИнфоРад 3.0»

Тесты совместимости подтвердили, что СУБД «Ред База Данных» обеспечивает стабильную работу радиологической информационной системы «Видар-ИнфоРад 3.0» от компании «ПО Видар», чьё решение используется для работы с DICOM-изображениями и ведения отчётности отделений лучевой диагностики в медицинских учреждениях.

Компании «Ред Софт» и «ПО Видар» подтвердили стабильную и корректную интеграцию решений СУБД «Ред База Данных» и «Видар-ИнфоРад 3.0». Теперь медицинские учреждения, использующие «Видар-ИнфоРад 3.0» для работы с DICOM-изображениями и ведения отчётности, могут хранить и обрабатывать данные с помощью современной промышленной российской системы управления базами данных от компании «Ред Софт».

Программное обеспечение «Видар-ИнфоРад 3.0» предназначено для приёма, сохранения и обработки DICOM-изображений, полученных с диагностического оборудования различных модальностей (КТ, МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ, ангиография, рентген, маммография, УЗИ, ЭКГ, цифровая микроскопия и эндоскопия). Система включает в себя приложения для визуализации и постобработки диагностических изображений, написания протоколов и составления отчётов, а также предоставляет возможность работы как с внутрибольничной сетью, так и удалённо через интернет.

СУБД «Ред База Данных» — промышленная российская система управления базами данных с открытым кодом. Ядро СУБД «Ред База Данных» построено на основе одной из самых известных и распространённых в мире СУБД с открытым кодом – Firebird. СУБД «Ред База Данных» соответствует принятым в мировой практике промышленным стандартам качества, надёжности и безопасности. СУБД «Ред База Данных» может применяться в инфраструктурах различного масштаба: от встроенных аппаратных систем до ИТ-систем крупнейших корпораций, проводящих десятки миллионов транзакций в день.

«Технологии создаются для того, чтобы жизнь становилась безопаснее, качественнее и лучше. «Видар-ИнфоРад 3.0» помогает медицинским работникам спасать жизни людей, улучшать качество диагностики и вовремя обнаруживать заболевания. Мы рады, что СУБД «Ред База Данных» может обеспечить процесс обработки и хранения полученных данных, сделать его быстрым и стабильным», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред Софт».