Память для ПК перестанет быть «золотой». Грядет глобальный обвал цен

DRAM-память для ПК и ноутбуков к концу 2021 г. заметно подешевеет в связи с мировым падением спроса на нее. Снижение цен достигнет 5% и может продолжиться в 2022 г. Все это не касается оперативной памяти для серверов и мобильных устройств – их стоимость останется на прежнем уровне, то есть не будет ни снижаться, ни расти.

От роста к падению

Цены на оперативную память для ноутбуков и настольных компьютеров, испытывавшие значительный рост от квартала к кварталу на протяжении 2020 г. и первой половины 2021 г., совсем скоро начнут снижаться. Такой прогноз опубликовали эксперты исследовательской компании TrendForce. Они полагают, что удешевление начнется через несколько недель.

Согласно прогнозам TrendForce, в IV квартале 2021 г. (1 октября – 31 декабря) цены на оперативную память упадут на 5%. Для сравнения, в текущем III квартале (завершится 30 сентября 2021 г.) они выросли на 3-8%, а в I квартале – на 5%. Худшей в этом плане оказалась вторая четверть 2021 г. (период с 1 апреля по 30 июня). За эти три месяца DRAM-чипы выросли в цене на 23-28%.

Совсем скоро оперативная память перестанет быть роскошью

Таким образом, в IV квартале 2021 г. цены на оперативную память не смогут вернуться к январским значениям. Однако в TrendForce полагают, что их снижение продолжится в 2022 г., хотя прогнозы дальше последней четверти 2021 г. они предпочитают пока не делать.

Причины удешевления

Предполагаемое падение цен на DRAM-чипы специалисты TrendForce соотносят с рядом факторов, частично связанных друг с другом. Главный признак – это заметное и постоянное снижение цен на оперативную память на так называемом «спотовом» рынке, то есть при краткосрочных сделках.

В отчете TrendForce упоминается и массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 в США, который вызвал мировую пандемию 2020 г., изрядно потрепав экономику ряда стран, включая Россию. Эксперты компании отметили, что эта вакцинация привела к снятию многих ограничений, что позволило многим компаниям и предприятиям возобновить офисную работу.

Прогноз TrendForce

В офисах сотрудников ждали их давно оборудованные рабочие места, то есть им уже не требуется закупать домой ноутбуки и ПК. Соответственно, это снизит спрос на оперативную память, что, в свою очередь, приведет к резкому падению контрактных цен на нее.

Запас должен быть всегда

Снижению цен на DRAM-модули будет способствовать и восстановление их запасов на складах поставщиков и производителей конечных устройств. По данным TrendForce, процесс запущен – в начале августа 2021 г. OEM-производители продемонстрировали минимальный спрос на эти модули.

Как удалось выяснить аналитикам, это связано с тем, что OEM-производители сумели сформировать запас DRAM-модулей на срок от 8 до 10 недель, а в ряде случаев – и на более длительный срок, доходящий до 12 недель. Более того, эти запасы были сделаны еще в июне 2021 г., и по состоянию на август 2021 г. тенденции к их истощению нет.

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Другими словами, OEM-производителям больше нет нужды закупать оперативную память в больших количествах, тем более что их запасы постепенно растут. Этот факт, считают в TrendForce, тоже повлияет на дальнейшее снижение контрактных цен на DRAM.

Производители DRAM-чипов, напротив, стремятся к высвобождению своих складов, на что указывает спотовый рынок. Большинство основных поставщиков модулей ради этого начали снижать цены в попытке сократить запасы. Согласно подсчетам TrendForce, это снижение, начавшееся 20 мая 2021 г., к 3 августа 2021 г. достигло 32%. Более того, в III квартале 2021 г. спотовые цены на модули DRAM для персональных компьютеров впервые за весь 2021 г. оказались ниже. Притом разница составила около 20%. Новый виток роста цен в краткосрочной перспективе маловероятен, указывают аналитики.

Без исключений не обойдется

Пока оперативная память для ноутбуков и настольных ПК будет дешеветь, серверные модули брать с нее пример не станут. По оценке TrendForce, контрактные цены на них в IV квартале 2021 г. не претерпят видимых изменений на фоне показателей III квартала 2021 г. С другой стороны, это означает, что и расти они тоже не будут.

Стабильность цен на серверную DRAM-память аналитики компании объясняют в первую очередь по-прежнему высоким спросом на серверы, а также релизом новой серверной платформы Intel – Ice Lake SP (Xeon Scalable), переход на которую идет полным ходом. Релиз процессоров этой серии состоялся во II квартале 2021 г. И все же, аналитики считают, что снижение цен на память для серверов может начаться, хотя и не раньше ноября или декабря 2021 г.

Никаких изменений TrendForce не прогнозирует в сегменте цен на оперативную память для мобильных устройств – смартфонов, планшетных компьютеров и др. По их мнению, они останутся на уровне III квартала 2021 г.