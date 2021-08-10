Разделы

Техника
|

Память для ПК перестанет быть «золотой». Грядет глобальный обвал цен

DRAM-память для ПК и ноутбуков к концу 2021 г. заметно подешевеет в связи с мировым падением спроса на нее. Снижение цен достигнет 5% и может продолжиться в 2022 г. Все это не касается оперативной памяти для серверов и мобильных устройств – их стоимость останется на прежнем уровне, то есть не будет ни снижаться, ни расти.

От роста к падению

Цены на оперативную память для ноутбуков и настольных компьютеров, испытывавшие значительный рост от квартала к кварталу на протяжении 2020 г. и первой половины 2021 г., совсем скоро начнут снижаться. Такой прогноз опубликовали эксперты исследовательской компании TrendForce. Они полагают, что удешевление начнется через несколько недель.

Согласно прогнозам TrendForce, в IV квартале 2021 г. (1 октября – 31 декабря) цены на оперативную память упадут на 5%. Для сравнения, в текущем III квартале (завершится 30 сентября 2021 г.) они выросли на 3-8%, а в I квартале – на 5%. Худшей в этом плане оказалась вторая четверть 2021 г. (период с 1 апреля по 30 июня). За эти три месяца DRAM-чипы выросли в цене на 23-28%.

dram600.jpg

Совсем скоро оперативная память перестанет быть роскошью

Таким образом, в IV квартале 2021 г. цены на оперативную память не смогут вернуться к январским значениям. Однако в TrendForce полагают, что их снижение продолжится в 2022 г., хотя прогнозы дальше последней четверти 2021 г. они предпочитают пока не делать.

Причины удешевления

Предполагаемое падение цен на DRAM-чипы специалисты TrendForce соотносят с рядом факторов, частично связанных друг с другом. Главный признак – это заметное и постоянное снижение цен на оперативную память на так называемом «спотовом» рынке, то есть при краткосрочных сделках.

В отчете TrendForce упоминается и массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 в США, который вызвал мировую пандемию 2020 г., изрядно потрепав экономику ряда стран, включая Россию. Эксперты компании отметили, что эта вакцинация привела к снятию многих ограничений, что позволило многим компаниям и предприятиям возобновить офисную работу.

dram601.jpg
Прогноз TrendForce

В офисах сотрудников ждали их давно оборудованные рабочие места, то есть им уже не требуется закупать домой ноутбуки и ПК. Соответственно, это снизит спрос на оперативную память, что, в свою очередь, приведет к резкому падению контрактных цен на нее.

Запас должен быть всегда

Снижению цен на DRAM-модули будет способствовать и восстановление их запасов на складах поставщиков и производителей конечных устройств. По данным TrendForce, процесс запущен – в начале августа 2021 г. OEM-производители продемонстрировали минимальный спрос на эти модули.

Как удалось выяснить аналитикам, это связано с тем, что OEM-производители сумели сформировать запас DRAM-модулей на срок от 8 до 10 недель, а в ряде случаев – и на более длительный срок, доходящий до 12 недель. Более того, эти запасы были сделаны еще в июне 2021 г., и по состоянию на август 2021 г. тенденции к их истощению нет.

Российский финсектор ушел в строительство экосистем: опыт ВТБ
ИТ в банках

Другими словами, OEM-производителям больше нет нужды закупать оперативную память в больших количествах, тем более что их запасы постепенно растут. Этот факт, считают в TrendForce, тоже повлияет на дальнейшее снижение контрактных цен на DRAM.

Производители DRAM-чипов, напротив, стремятся к высвобождению своих складов, на что указывает спотовый рынок. Большинство основных поставщиков модулей ради этого начали снижать цены в попытке сократить запасы. Согласно подсчетам TrendForce, это снижение, начавшееся 20 мая 2021 г., к 3 августа 2021 г. достигло 32%. Более того, в III квартале 2021 г. спотовые цены на модули DRAM для персональных компьютеров впервые за весь 2021 г. оказались ниже. Притом разница составила около 20%. Новый виток роста цен в краткосрочной перспективе маловероятен, указывают аналитики.

Без исключений не обойдется

Пока оперативная память для ноутбуков и настольных ПК будет дешеветь, серверные модули брать с нее пример не станут. По оценке TrendForce, контрактные цены на них в IV квартале 2021 г. не претерпят видимых изменений на фоне показателей III квартала 2021 г. С другой стороны, это означает, что и расти они тоже не будут.

Стабильность цен на серверную DRAM-память аналитики компании объясняют в первую очередь по-прежнему высоким спросом на серверы, а также релизом новой серверной платформы Intel – Ice Lake SP (Xeon Scalable), переход на которую идет полным ходом. Релиз процессоров этой серии состоялся во II квартале 2021 г. И все же, аналитики считают, что снижение цен на память для серверов может начаться, хотя и не раньше ноября или декабря 2021 г.

Никаких изменений TrendForce не прогнозирует в сегменте цен на оперативную память для мобильных устройств – смартфонов, планшетных компьютеров и др. По их мнению, они останутся на уровне III квартала 2021 г.

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация

Уцелевший со времен СССР радиозавод решил занять треть российского рынка сотовых антенн

Модные наушники взорвались и убили человека. Фото

В России исследуют частоты для 5G «непригодного» диапазона

Силовики заинтересовались разработчиком «антитеррористического ПО»

Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона

Обзор ИБП второго поколения Eaton 93PM G2: еще больше возможностей

Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RND.CNews: всё, что вам нужно знать о квантовых компьютерах

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров

«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории
Показать еще