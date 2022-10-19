Человечество перестает покупать телевизоры из-за отсутствия лишних денег. На рынке ТВ начинается худший обвал десятилетия

В мире кончились деньги на телевизоры

Мировой рынок телевизоров в III квартале 2022 г. сократился на 2,1% в годовом выражении на фоне неблагоприятной макроэкономической обстановки, следует из отчета TrendForce.

По данным компании, продажи ТВ по итогам отчетного периода достигли 51,39 млн штук. На фоне растущей инфляции бюджеты домохозяйств в значительной степени ограничены, и потребители не готовы тратить и имеющиеся средства на приобретение новой видеотехники.

Во II квартале спад в относительных значениях был еще более серьезным. Как ранее сообщил CNews, в период с апреля по июнь 2022 г. мировые поставки ТВ упали на 7% относительно аналогичного периода 2021 г.

Как отмечает TrendForce, с наступлением заключительного квартала 2022 г. производители ТВ запустили широкомасштабные акции, нацеленные на повышение продаж своей продукции. Однако, по прогнозу аналитиков, это все равно не позволит рынку ТВ выйти в плюс по итогам всего 2022 г. – рынок в штуках сократится на 3,5% год к году, до 202 млн единиц, что явит собой худший результат за последние десять лет. Основные факторы, оказывающие негативное влияние на рынок ТВ, по мнению специалистов: российско-украинский конфликт, рост инфляции и процентных ставок.

Рынок ТВ продолжает сокращаться, несмотря на сокращение цен производителями

Согласно октябрьскому прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,7% в 2023 г. году, и эксперты не исключают, что итоговые показатели могут оказаться еще более слабыми. Три крупнейшие экономики мира, включая США, еврозону и Китай, окажутся в стагнации, что, в свою очередь, может помешать производителям ТВ наращивать поставки продукции. В результате, по оценке TrendForce, в 2023 г. будет отгружено на 0,7% устройств меньше, нежели годом ранее – на уровне 201 млн единиц.

Европе не до ТВ

Как отмечает TrendForce, в 2022 г. продажи телевизоров в европейском регионе продемонстрировали худшие результаты в сравнении с другими крупными мировыми экономиками. Стремительный, почти четырехкратный, рост цен на природный газ в Европе, спровоцированный рядом факторов, вынуждает потребителей пересматривать приоритеты и воздерживаться от приобретения дорогостоящих товаров длительного пользования, в частности, телевизоров. Таким образом, их продажи в Европе по итогам 2022 г., согласно прогнозу аналитиков TrendForce, могут упасть на 12,5%.

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Отдельно эксперты отмечают тот факт, что в 2022 г. продажи телевизоров с экраном на основе органических светодиодов (OLED) – существенно более дорогих и технологически более совершенных по сравнению с жидкокристаллическими (LCD) моделями – снизились впервые с 2016 г. Европа – один из крупнейших рынков сбыта OLED-моделей, поэтому его сокращение будет ощутимо в глобальном масштабе. Таким образом, согласно прогнозу TrendForce, по итогам 2022 г. будет отгружено лишь 6,67 млн OLED-ТВ во всем мире, что на 0,6% меньше, чем в 2021 г. Не спасут ситуацию даже выросшие за счет проведенных производителями акций более чем на 20% продажи в Северной Америке.

LG выдавливает конкурентов с европейского рынка OLED-ТВ

В 2022 г. на долю LG Electronics и Sony приходилось более 80% рынка OLED-телевизоров – 61% и 21% соответственно. LG, явный лидер в OLED-сегменте рынка ТВ, по данным TrendForce, в этом году смогла поставить лишь 4,04 млн единиц продукции. Аналитики зафиксировали первое за все время наблюдения за рынком падение продаж OLED-ТВ под брендом LG – на уровне 2,7%.

Конкретно в Европе в прошлые годы доминировали OLED-модели компаний Panasonic и Philips, всего на их долю приходилось свыше 60% поставленной продукции. Однако в 2022 г., начиная со II квартала, как отмечает TrendForce, южнокорейский гигант прибегнул к стратегии регулярного снижения цен на OLED-ТВ, тем самым «подвинув» конкурентов в лице Philips и Panasonic. Последние, по оценке аналитиков, смогут реализовать на 9,1% и 23,3% меньше устройств соответственно, если сравнивать с показателями 2021 г.