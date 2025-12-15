Разделы

Сервисы «Сбера» и технологических партнёров появятся в Lada Vesta

Покупателям Lada Vesta модельного ряда 2026 г. с мультимедийной системой Enjoy станет доступна мультимедийная платформа PlayAuto с сервисами «Сбера» и других ведущих отечественных компаний. В продажу автомобили поступят 15 декабря 2025 года в официальных дилерских центрах Lada.

PlayAuto — программное обеспечение, разработанное технологической компанией Navio. Оно открывает пользователям доступ к популярным цифровым сервисам на мультимедийном экране автомобиля и позволяет безопасно ими управлять.

Благодаря интеграции PlayAuto в Lada Vesta владельцы автомобиля смогут: использовать навигацию по России на картах «2ГИС» в офлайн- и онлайн-режимах. Она охватывает более 1 тыс. городов, отображает актуальную информацию о пробках и парковках, предупреждает о скоростных ограничениях и камерах, дорожных работах и ДТП; слушать музыкальный сервис «Звук»: бесплатное онлайн-радио доступно всегда, а выбирать из полного каталога музыки, подкастов, аудиокниг и детского контента могут без ограничений все подписчики «СберПрайм». Новые пользователи получают бесплатный доступ на 90 дней; оплачивать топливо онлайн, не выходя из машины, через сервис «Заправить авто» с помощью SberPay, в том числе за бонусы программы лояльности «СберСпасибо»; рассчитывать на помощь виртуального ассистента на базе «ГигаЧата», который поддержит диалог, поможет построить маршрут, совершить звонок и управлять музыкой без лишних касаний экрана; использовать аккаунт «Сбер ID» для быстрой и безопасной авторизации в сервисах PlayAuto. Такой способ входа не передаёт доступ к банковскому приложению, балансу и данным карт, счетов и вкладов. Пользоваться «Сбер ID» может каждый, для этого необязательно быть клиентом банка.

Подключение к головному устройству автомобиля осуществляется по USB-кабелю. Смартфон при этом остаётся активным: им можно пользоваться в обычном режиме. Для начала работы с цифровыми сервисами водителю необходимо установить на смартфон приложение PlayAuto. На первом этапе приложение будет доступно для Android-смартфонов. Все базовые функции PlayAuto не требуют оплаты и регистрации.

