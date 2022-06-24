Резидент «Сколково» экспортирует теплообменное оборудование на АЭС «Руппур» в Бангладеш

Уральский резидент «Сколково» ReinnolС будет поставлять охладители проб сетевой воды для энергоблоков № 1 и 2 АЭС «Руппур» в Бангладеше. Контракт был заключен в июне 2022 г. Отгрузка первой партии из четырех охладителей запланирована на январь 2023 г.

Охладители проб — это специализированные теплобменные аппараты, снижающие температуру рабочей среды для выполнения химического анализа. Он позволяет выявить состав содержащихся в воде примесей, чтобы избежать превышения уровня нормативных показателей и обеспечить установленный режим работы объекта.

Для ReinnolС — это новый продукт. Благодаря сильным инженерным компетенциям и глубокой экспертизе в процессах теплообмена, компания смогла освоить производство оборудования в короткие сроки.

Олег Перцовский, директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Уже не в первый раз рассказываем про достижения компании “Реиннольц”, ведущей разработки в качестве участника проекта “Сколково”. Радует динамичность компании, создающей все новые продукты на основе своих наработок в сфере теплообменного оборудования. Причем продукты применяются, в том числе, на таких ответственных объектах, как атомные электростанции. Также очень важно, что компания активно осваивает не только новые продукты, но и новые географические рынки. Уверен, что компания будет сохранять темпы своего развития и в будущем, а мы будем стараться оказывать ей поддержку с использованием всех имеющихся инструментов».

«Руппур» — строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция, расположенная на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. АЭС «Руппур» состоит из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый. Запуск первого энергоблока станции запланирован на 2023 г., второй начнет работу в 2024 г.

Павел Блохин, основатель компании ReinnolС: «Мы рады внести свой вклад в развитие мирного атома и экологически чистой энергетики в Республике Бангладеш. Поставка охладителей проб на АЭС “Руппур” — это важный и интересный проект, который побудил нас освоить новый вид продукции, открыл для нас новые отрасли, новые страны и новые захватывающие перспективы».

Для компании сотрудничество с АЭС «Руппур» — не только еще одно подтверждение высокого экспортного потенциала, но и усиление позиций в атомной энергетике — в России и за рубежом.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др.

В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На 1 мая 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.

ReinnolС («Реиннольц») — производитель теплообменного оборудования, а также решений для подготовки воды и очистки промышленных сточных вод. Технологии ReinnolС позволяют повысить эффективность технологических процессов на предприятиях нефтегазовой, химической, металлургической и других отраслей, снизить энергопотери, сократить углеродный след, а также рационально использовать водные ресурсы. Все оборудование изготавливается на собственной производственной площадке ReinnolС в Екатеринбурге (Россия). R&D центр компании «Реиннольц лаб» — резидент инновационного центра Сколково.