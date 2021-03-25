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Хозяева «Билайна» купили 4G-частоты больше, чем на четверть миллиарда долларов

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
, Текст: Игорь Королев
Входящий в группу Veon сотовый оператор Banglalink приобрел 4G-частоты на сумму $280 млн. До этого компания уже покупала 4G-частоты на сумму $340 млн.

Бангладеш пустил с молотка 4G-частоты

Телекоммуникационный регулятор Бангладеша (BTRC) провел аукцион по продаже частот для сетей четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Как сообщает китайское информационное агентство Xinxua, всего было продано частот общей шириной 27 МГц на сумму $885 млн.

Частоты продавались в диапазонах 1800 МГц и 2,1 ГГц. В диапазоне 1800 МГц один мегагерц частот обошелся в $31 млн, в диапазоне 2,1 ГГц - в $27 млн.

Кто и за сколько приобрел 4G-частоты

Одним из трех победителей аукциона стал сотовый оператор Banglalink, который вместе с российским «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн») входит в группу Veon. Компания приобрела полосу частот шириной 4,4 МГц в диапазоне 1800 МГц за $136 млн и полосу частот шириной 5 МГц в диапазоне 2,1 ГГц за $145 млн.

То есть всего компания потратила на покупку частот $281 млн. В 2018 г. Banglalink, в ходе предыдущего аукциона, уже приобрел две парные полосы шириной по 5,6 МГц в диапазоне 1800 МГц и две парные полосы шириной по 5 МГц в диапазоне 2,1 ГГц.

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Входящий в группу Veon сотовый оператор Banglalink приобрел 4G-частоты на сумму $280 млн

Тогда компания заплатила за эти частоты $308 млн. Теперь общая ширина имеющихся у компании 4G-частот расширена с 30,6 МГц до 40 МГц. Всего компания в ходе двух аукционов заплатила за 4G-частоты $589 млн.

Принадлежащий норвежскому Telenor сотовый оператор Grameenfone приобрел полосу частот шириной 0,4 МГц в диапазоне 1800 Мгц за $12,4 млн и полосу частот шириной 10 МГц в диапазоне 2,1 ГГц за за $366,4 млн. Общая сумма составила $378 млн.

Сотовый оператор Robi, принадлежащий консорциуму из малазийской Axiata, индийской Bkharti и японской NTT Docomo, приобрел полосу частот шириной 2,6 МГц в диапазоне 1800 МГц за $80,6 млн и полосу частот шириной 5 МГц в диапазоне 2,1 ГГц за $145 млн. За это компания заплатила $225 млн.

Четвертый участник аукциона государственный оператор Teletalk от покупки частот решил воздержаться.

Сотовый рынок Бангладеша

Лидером сотового рынка Бангладеша является Grameephone. На конец 2020 г. компания обслуживала 70,9 млн абонентов. На втором месте Robi с 50,3 млн абонентов. Banglalink обслуживает 35,3 млн пользователей, Teletalk - 4,9 млн. Уровень проникновения услуг сотовой связи в стране составляет 98%.

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