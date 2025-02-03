Участники второго этапа обмена ГДР Noventiq, получившие отказ в исполнении заявок из-за ошибки в паспортных данных, смогут получить бонусные акции ПАО «Софтлайн» во время сбора оферт по третьему этапу обмена

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, информирует участников второго этапа обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» о возможности получения бонусных акций, недополученных во время второго этапа обмена из-за проблем в идентификации участников обмена в связи с ошибками в паспортных данных, во время сбора оферт по третьему этапа обмена.

Возможность получения дополнительных бонусных акций будет доступна всем участникам второго этапа обмена, выполнившим все условия второго этапа обмена, но получившим отказ в исполнении заявки из-за ошибки в паспортных данных, возникшей не по вине инвестора, а по причине несвоевременного обновления данной информации в системах участников рынка и/или Московской биржи.

Для получения бонусных акций ПАО «Софтлайн», недополученных в рамках второго этапа обмена по вышеописанным причинам, участникам обмена будет необходимо обратиться к своему брокеру во время сбора оферт по третьему этапу обмена. Сбор оферт по третьему этапу обмена будет осуществляться с 4 августа 2025 г. по 6 октября 2025 г. Проверить возможность получения акций можно также обратившись к брокеру после 10 февраля 2025 г.

При этом получение акций в рамках третьего этапа обмена также возможно в дополнение к приобретению недополученных акций в рамках второго этапа обмена при выполнении условий третьего этапа в общем порядке, но количество акций, приобретенных соответствующими инвесторами в соответствии с пунктами 3 и 4 приглашения, будет признаваться равным количеству дополнительных бонусных акций, приобретенных ими в указанном выше порядке взамен недополученных на втором этапе.

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: «Сегодня мы рады сообщить о решении крупнейшего акционера ПАО «Софтлайн», согласно которому участники обмена, недополучившие акции во время второго этапа обмена из-за ошибки в паспортных данных, смогут получить их во время третьего этапа обмена. Такое решение было принято для поддержания прав наших инвесторов, которые, несмотря на выполнение всех условий обмена, получили отказ в исполнении заявки по независящим от них обстоятельствам, поскольку актуализация личных данных инвесторов, как правило, лежит на стороне брокера. Мы ценим наших инвесторов, и нам важно выстраивать долгосрочную инвесторскую базу, поэтому мы, как и в данном случае, будем продолжать защищать интересы акционеров ПАО «Софтлайн».