ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах реализации третьего этапа обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн»

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о результатах реализации биржевых оферт и депозитарных поручений на приобретение акций ПАО «Софтлайн», принятых от участников обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» в рамках третьего этапа обмена. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Участники третьего этапа обмена получили свыше 8,5 млн бонусных акций ПАО «Софтлайн» через биржевой и внебиржевой способы реализации.

В результате третьего этапа обмена доля акций ПАО «Софтлайн» в свободном обращении (free-float) увеличилась на 2,1 процентных пункта и составила около 25%.

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: «Мы рады сообщить о завершении третьего, финального этапа обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн». Все участники программы, выполнившие условия обмена, получили по три акции ПАО «Софтлайн» за каждую обменянную ГДР Noventiq. Таким образом, мы успешно реализовали нашу задачу — обеспечить максимально справедливый и выгодный для бывших владельцев ГДР переход в акционерный капитал ПАО «Софтлайн». Мы рассчитываем, что большинство участников обмена останутся долгосрочными инвесторами компании, разделяя нашу уверенность в фундаментальных перспективах бизнеса и дальнейшем росте стоимости. Завершение обмена также увеличило долю акций ПАО «Софтлайн» в свободном обращении, что позитивно влияет на ликвидность бумаг».

