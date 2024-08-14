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ПАО «Софтлайн» объявляет о начале приема биржевых оферт на получение акций ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена ГДР Noventiq Holdings plc

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, уведомляет о публикации приглашения делать биржевые оферты о приобретении акций ПАО «Софтлайн», адресованного участникам обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

В рамках биржевого варианта реализации второго этапа обмена участникам обмена предлагается выставлять заявки на приобретение бонусных акций ПАО «Софтлайн» на бирже через своего брокера по цене 0,01 рубля за одну акцию ПАО «Софтлайн».

Ключевые индикативные параметры приглашения:

В рамках второго этапа обмена, который наступил через 12 месяцев после завершения первого этапа, участник обмена получает возможность приобрести акции ПАО «Софтлайн» в количестве, равном количеству акций ПАО «Софтлайн», находящихся в его владении по состоянию на 23 сентября 2024 г., но не более, чем было получено им в рамках первого этапа обмена;

Условием участия в биржевом варианте реализации второго этапа обмена является отказ от получения акций во внебиржевом порядке (для этого не требуется совершать никаких активных действий);

Цена приобретения акций ПАО «Софтлайн» на втором этапе обмена в биржевом порядке устанавливается в размере 0,01 руб. за одну акцию;

Сбор оферт в рамках приглашения будет проходить через торговую и расчетную инфраструктуру Московской биржи в период с 14 августа 2024 г. по 7 октября 2024 г. (включительно).

Подача заявок в рамках приглашения доступна всем участникам обмена вне зависимости от торговой площадки, через которую они участвовали в рамках первого этапа обмена;

Дата исполнения заявок в рамках приглашения — 18 октября 2024 г.

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Более подробная информация о процедуре подачи оферт в рамках биржевого варианта реализации второго этапа обмена будет опубликована на сайте Московской биржи;

В случае замены идентифицирующих документов в период с 25 сентября 2023 г. и/или брокерского счета необходимо заполнить форму регистрации.

Подробная информация о процедуре подачи оферты приведена в приглашении делать оферты, являющемся основным документом, которым должен руководствоваться участник обмена. Все объявления, а также документация в рамках приглашения опубликованы на сайте «Софтлайн».

Участники второго этапа биржевого обмена смогут дополнительно получить акции компании в рамках третьего этапа обмена в биржевом порядке в количестве: не превышающем количество акций компании, полученных ими в рамках второго этапа биржевого обмена;

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не превышающем количество акций компании, находящихся на их счетах по состоянию на каждую из следующих дат: 23 декабря 2024 г., 23 марта 2025 г., 23 июня 2025 г. и 22 сентября 2025 г.

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: «Мы рады объявить о начале сбора оферт по второму этапу обмена, в рамках которого участники обмена получат бонусные акции ПАО «Софтлайн» за номинальную цену 0,01 руб. за акцию. Мы старались сделать окно для подачи заявок на получение бонусных акций максимально продолжительным, а саму процедуру получения акции безболезненной и удобной, и, на мой взгляд, нам это удалось, ведь забота о правах наших миноритарных инвесторов — как и всегда, крайне важный для нас приоритет. Нам важно, чтобы наши инвесторы, которые решили стать акционерами в результате обмена ГДР Noventiq, оставались с нами. Для этого мы продолжим развивать бизнес ПАО «Софтлайн» и рассказывать о его фундаментальных преимуществах, а также сохранять политику открытой коммуникации и доверительных отношений с инвесторами. В свою очередь, второй этап обмена увеличит количество акций в свободном обращении, что позволит нам реализовать цели и задачи по увеличению ликвидности акции».

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