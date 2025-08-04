ПАО «Софтлайн» объявляет о начале приема оферт на получение акций ПАО «Софтлайн» в биржевом порядке в рамках третьего этапа обмена ГДР Noventiq Holdings plc

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, уведомляет о старте приема оферт в биржевом порядке на получение акций ПАО «Софтлайн» от участников обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» в рамках третьего этапа обмена. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

В рамках биржевого варианта реализации третьего этапа обмена участникам обмена предлагается выставлять заявки на приобретение бонусных акций ПАО «Софтлайн» на бирже через своего брокера по цене 0,01 руб. за одну акцию ПАО «Софтлайн».

Ключевые индикативные параметры приглашения

В рамках третьего этапа обмена, который наступил через 12 месяцев после завершения второго этапа, участник обмена получает возможность приобрести акции ПАО «Софтлайн» в количестве, равным наименьшему количеству акций ПАО «Софтлайн», находящихся в его владении на каждую из дат: 23 декабря 2024 г., 23 марта 2025 г., 23 июня 2025 г., 22 сентября 2025 г., но не более, чем было получено им в рамках второго этапа обмена.

Условием участия в биржевом варианте реализации третьего этапа обмена является отказ от получения акций во внебиржевом порядке (для этого не требуется совершать никаких активных действий).

Цена приобретения акций ПАО «Софтлайн» на третьем этапе обмена в биржевом порядке устанавливается в размере 0,01 руб. за одну акцию.

Сбор оферт в рамках приглашения будет проходить через торговую и расчетную инфраструктуру Московской биржи в период с 4 августа 2025 г. по 6 октября 2025 г. (включительно).

Подача заявок в рамках приглашения доступна всем участникам обмена вне зависимости от торговой площадки, через которую они участвовали в рамках первого этапа обмена.

Дата исполнения заявок в рамках приглашения — 17 октября 2025 г.

Более подробная информация о процедуре подачи оферт в рамках биржевого варианта реализации третьего этапа обмена будет опубликована на сайте Московской биржи.

В случае замены идентифицирующих документов в период с 25 сентября 2023 г. и/или брокерского счета необходимо заполнить форму сбора данных.

Подробная информация о процедуре подачи оферты приведена в приглашении делать оферты, являющемся основным документом, которым должен руководствоваться участник обмена. Все объявления, а также документация в рамках приглашения опубликованы на сайте «Софтлайн».

Участники второго этапа биржевого обмена ГДР Noventiq, получившие отказ в исполнении заявок во время второго этапа обмена из-за ошибки в паспортных данных, смогут получить бонусные акции ПАО «Софтлайн» во время сбора оферт по третьему этапу обмена. Возможность получения дополнительных бонусных акций будет доступна всем участникам второго этапа обмена, выполнившим все условия второго этапа обмена, но получившим отказ в исполнении заявки из-за ошибки в паспортных данных, возникшей не по вине инвестора, а по причине несвоевременного обновления данной информации в системах участников рынка и\или Московской биржи.

Для получения бонусных акций ПАО «Софтлайн», недополученных в рамках второго этапа обмена по вышеописанным причинам, участникам обмена будет необходимо подать заявку на покупку акций в рамках третьего этапа обмена с учетом тех акций, которые не были получены на втором этапе обмена. Получение акций в рамках третьего этапа обмена также возможно в дополнение к приобретению недополученных акций в рамках второго этапа обмена при выполнении условий третьего этапа в общем порядке, но количество акций, приобретенных соответствующими инвесторами в соответствии с пунктами 3 и 4 приглашения, будет признаваться равным количеству дополнительных бонусных акций, приобретенных ими в указанном выше порядке взамен недополученных на втором этапе.

Для участников второго этапа обмена, не получивших бонусные акции из-за ошибки в паспортных данных, доступна памятка.

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: «Сегодня мы с радостью сообщаем о старте третьего этапа обмена, в рамках которого участники смогут приобрести бонусные акции ПАО «Софтлайн» по символической цене — 0,01 руб. за акцию. Действуя в интересах инвесторов, мы постарались максимально упростить процедуру подачи заявок и сохранить продолжительный срок ее проведения, чтобы сделать процесс наиболее комфортным для участников. Так, на подачу заявок у инвесторов будет около двух месяцев. Третий этап обмена поспособствует росту доли акций, находящихся в свободном обращении, что важно для повышения их ликвидности и достижения наших стратегических задач, в том числе по добавлению в различные биржевые индексы. Мы также с уверенностью заявляем, что компания продолжит активное развитие бизнеса, в том числе за счет активной M&A-стратегии и усиления кластерной структуры, в интересах всех наших инвесторов».