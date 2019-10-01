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Intel расскажет о технологии vPro на конференции CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы»

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, Текст: Владимир Бахур

Александр Мельников, ведущий специалист по внедрению продукции Intel, подробно расскажет о возможностях технологии Intel vPro в рамках конференции CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы», которая пройдет в Москве 8 октября 2019 г.

Технология Intel vPro – это программно-аппаратное решение в области обеспечения безопасности, защиты персональных данных, дистанционного управление и развертывания рабочих станций. Более детальный контроль за использованием вычислительных ресурсов организации может принести выгоду бизнесу любого масштаба, как при внутреннем управлении вычислительной инфраструктурой, так и при использовании услуг сервис-провайдера. Платформа Intel vPro поддерживает новейшие процессоры Intel Core vPro и Intel Xeon, её технические характеристики регулярно обновляются.

Современное рабочее место – это мобильность, качество подключения к сети передачи данных и масштабируемость. Высокие вычислительные возможности требуются пользователям везде и всюду: для создания контента, для того, чтобы делиться им и совместно над ним работать. Экспертам, отвечающим за выбор и внедрение ИТ-технологий, важно соответствие аппаратного обеспечения высоким стандартам качества для достижения заданных бизнес-результатов. Технология Intel vPro предоставляет бизнесу более надежные и отлаженные инструменты для повышения производительности и эффективного администрирования ИТ-парка организации.

Согласно отчету об «Анализе совокупного экономического эффекта», проведенному компанией Forrester в декабре 2018 года по заказу Intel, эксперты отмечают снижение расходов при использовании платформы Intel vPro. На основе интервью и опросов был составлен собирательный портрет организации, использующей это решение. Финансовый анализ показал, что прибыль организации за три года составит $2,8 млн, расходы ― $1,1 млн, срок окупаемости решения ― 9 месяцев, а ROI (окупаемость инвестиций) ― 155%.

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