ПАО «Софтлайн» объявляет о приобретении свыше 927 тыс. акций компании на Московской бирже

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о том, что подконтрольное общество группы, ООО «Софтлайн Проекты», приобрело 927600 акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже в срок с 18 октября по 24 октября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

В результате приобретения пакет акций ПАО «Софтлайн», принадлежащий ООО «Софтлайн Проекты», увеличился до 67,3 млн акций. Приобретенные в рамках данного выкупа акции будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: «Сегодня мы рассказали о первых результатах обратного выкупа акций ПАО «Софтлайн» с рынка, который был недавно объявлен. Дополнительный спрос, создаваемый ООО «Софтлайн Проекты» в рамках выкупа, поддерживает котировку акции компании, а также создает дополнительную ликвидность. Решение об обратном выкупе было принято, в том числе, в интересах акционеров нашей компании, которые так же, как и мы, считают ПАО «Софтлайн» неоправданно недооцененным бизнесом с отличными перспективами для роста».