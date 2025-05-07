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ПАО «Софтлайн» объявляет о приобретении свыше одного миллиона акций компании на Московской бирже

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о том, что подконтрольное общество группы, ООО «Софтлайн Проекты», приобрело 1,014 млн акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже в течение текущей недели. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

В результате приобретения пакет акций ПАО «Софтлайн», принадлежащий ООО «Софтлайн Проекты», увеличился до 57,8 млн акций. Приобретенные в рамках выкупа акции будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

Александра Мельникова, директор по связям с инвесторами ПАО «Софтлайн»: «В рамках обратного выкупа акций ПАО «Софтлайн», объявленного в октябре 2024 г., мы сообщаем об очередном крупном приобретении ценных бумаг компании с рынка. По итогам сегодняшней сделки выкуплено около 5% объема акций, доступного для приобретения условиями Выкупа, что генерирует дополнительный спрос и поддерживает ликвидность бумаги. Также хочется напомнить, что данный выкуп отражает наше убеждение в том, что текущая рыночная капитализация не в полной мере отражает стоимость и перспективы роста бизнеса ПАО "Софтлайн"».

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