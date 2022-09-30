«Телфин» запускает в продажу мобильные номера Тулы

Российский провайдер IP-телефонии «Телфин» объявил о расширении базы виртуальных мобильных и начале подключения номеров Тулы. В базе компании уже представлены виртуальные мобильные номера 43 городов России.

Тула стала 16 городом Центрального федерального округа, виртуальные мобильные номера которого можно подключить в «Телфин». Также в базе провайдера доступны мобильные номера следующих городов ЦФО: Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, Калуга, Кострома, Курск, Лпецк, Москва, Орел, Рязань, Смоленск, Тамбов, Тверь, Тула и Ярославль.

«Данный федеральный округ является центром притяжения для компаний, которые планируют выход на новые рынки. Благодаря виртуальным номерам можно вести бизнес удаленно. Не надо покупать или брать в аренду офис, принимать на работу новых сотрудников, вести коммуникации можно по телефону из любой точки России и мира. При этом клиенты даже не догадываются, что звонят в другой город, так как звонки осуществляются на местные номера. Таким образом, компании пробуют свои силы на новых рынках, оценивают спрос на предлагаемые товары и услуги, минимизируя финансовые и временные вложения», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

Дополнительно в «Телфин» можно подключить виртуальные городские номера 73 городов России, в том числе Центрального федерального округа. По функциональным возможностям виртуальные мобильные и виртуальные городские номера равнозначны: многоканальные, без привязки к адресу компании и местоположению абонентов, с возможность интеграции с виртуальной АТС «Телфин.офис» и корпоративными CRM-системами. При этом все входящие звонки бесплатные, а в случае создания корпоративной телефонной сети вызовы внутри компании также не тарифицируются.

И создал инженер ADAMa: для чего нужны человекоподобные роботы Инновации для промышленности

В планах компании выход на рынок Иваново и старт продаж местных виртуальных мобильных номеров. Таким образом, «Телфин» рассчитывает до конца 2022 г. на 100% закрыть потребности в бизнес-телефонии компаний центральной России, а также организаций, которые работают в данном регионе удаленно.