«Авито Работа»: кому в России готовы платить более 500 тыс. рублей

Аналитики «Авито Работы» собрали актуальные вакансии платформы с указанным уровнем зарплаты более 500 тыс. руб., и изучили предложения работодателей. Так, до 600 тыс. руб. в месяц готовы платить стоматологу-терапевту и хирургу-имплантологу. Также в подборку вошли специалист по продажам, слесарь по ремонту подземной техники и реставратор кирпичной кладки. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Главный специалист по продажам

Компания по разработке веб-продуктов из Краснодара готова предложить главному специалисту по продажам зарплату до 550 тыс. руб. в месяц. Работодатель ищет кандидата с высшим образованием и опытом работы более года. Также из требований — страсть к продажам, выдающиеся коммуникативные навыки и готовность брать на себя ответственность. Такому специалисту нужно будет строить и развивать отношения с клиентами, управлять ключевыми процессами в компании от подписания договоров до контроля финансовых потоков. Стоит отметить, что фактический доход специалистов по продажам зачастую напрямую зависит от объема выполненной работы и процента с заключенных сделок, а в вакансиях компании представляют максимальные возможные значения.

Врач стоматолог-терапевт

В клинику в Новокузнецке требуется стоматолог-терапевт, зарплата — до 600 тыс. руб. В объявлении указано, что эта стоматология пользуется большой популярностью у местных жителей, и в связи с плотной записью пациентов ищет новых врачей. Работодатель готов помочь с организацией переезда и предоставить жилье иногородним. Также клиника поощряет и оплачивает все виды обучения и повышения квалификации в любом городе и стране.

Слесарь по ремонту подземной техники

Слесарю за вахту в Якутии готовы заплатить 570 тыс. руб. Требования к кандидату — удостоверение слесаря по ремонту подземной самоходной техники и опыт работы от двух лет. Работнику предстоит проводить монтаж, дeмoнтaж, рeмoнт, наладку и техобслуживание пoдзeмнoй caмоходнoй теxники (ПСТ), буpoвых устaнoвок, подзeмнoго гoрнoго обopудования и других машин. Нужно будет проверять исправность всех систем оборудования, выявлять и устранять дефекты. Кроме того, работодатель обещает компенсацию проезда от места проживания до производства суммой в 70 000 рублей, проживание в комфортном обслуживаемом общежитии, а также спортзал и баню на территории вахтового поселка.

Хирург-имплантолог

В современную стоматологическую клинику в городе Усинске Республики Коми требуется ведущий хирург-имплантолог. Платить такому врачу готовы до 600 тыс. руб. ежемесячно. От специалиста ждут навыков проведения процедур по удалению зубов и костно-пластических операций любой степени сложности, а также установки имплантов. Также приветствуется опыт протезирования. Минимальный стаж, который ожидают от кандидата — три года. Новому сотруднику обещают полный соцпакет, оплачиваемый отпуск 52 дня в году и возможность дополнительной квалификации. Иногородним кандидатам компания готова предоставить жилье.

Реставратор кирпичной кладки

В Москве ищут реставратора, который будет выполнять работы по косметическому ремонту кирпичного фасада здания XIX века за зарплату до 600 тыс. руб. В вакансии говорится, что поиск сотрудника связан с необходимостью провести зачистку кирпичной кладки с частичной заменой кирпича, грунтовкой и лакировкой поверхности. Из требований — только ответственное отношения к работе и стремление обучиться всем необходимым навыкам. Объем работ большой, поэтому проживать придется на объекте. Также компанией предусмотрена ежедневная предоплата работы, промежуточный и окончательный расчет.