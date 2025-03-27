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«МегаФон» ускорил интернет для жителей Печоры и Усинска

Связисты «МегаФона» модернизировали телеком‑объекты в двух городах республики Коми — Усинске и Печоре. Новое оборудование работает в стандарте 4G, обеспечивая 65 тыс. жителей стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с.

Усинск — небольшой город с населением более 30 тысяч человек — находится на Крайнем Севере в 60 километрах от Полярного круга и негласно называется нефтяной столицей Коми, поскольку здесь сосредоточены предприятия нефтегазовой отрасли. Модернизация существующей инфраструктуры позволила значительно улучшить параметры передачи данных в гаджетах усинцев. Улучшение качества связи и повышение скорости интернета почувствовали жители улиц Нефтяников, Чернова, Молодежной, Строителей, а также Красноярского и Больничного проездов. При проектировании новых узлов связи инженеры компании учитывали особенности ландшафта и застройки, и установили телеком-оборудование так, чтобы охватить максимальную территорию.

Для обеспечения ёмкости сети и увеличения скорости интернета в Печоре, четвертом по численности населения городе региона, инженеры запустили дополнительный слой LTE на построенных базовых станциях. Высокие частоты обеспечивают доступ не только к голосовым вызовам и скоростной передаче данных, а также к современным телеком‑технологиям. Например, звонки в VoLTE создают условия для мгновенного соединения и кристально чистого звука, а также позволяют одновременно говорить по телефону и сёрфить в интернете.

«Потребление мобильного интернета в районных городах Коми за первые месяцы текущего года выросло на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также горожане стали на 13% больше звонить с помощью технологии VoLTE, когда голосовой вызов проходит через сеть четвёртого поколения. Мы оперативно отслеживаем нагрузку на сеть и с помощью инструментов big data определяем список мест, где необходима модернизация существующих или строительство новых объектов связи. За счёт использования нескольких диапазонов частот удалось одновременно увеличить широту покрытия и скорость передачи данных для наших абонентов в Печоре и Усинске», — сказал Александр Канев, директор «МегаФона» в Коми.

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