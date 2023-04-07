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Усинск, Парма и Усть-Уса ускорились в интернете

«Мегафон» улучшил связь в нефтяной столице Коми – городе Усинске. Оператор установил новые базовые станции, что позволило увеличить скорость мобильного интернета и обеспечить уверенный сигнал связи для нескольких тысяч жителей. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона»

Работы по улучшению покрытия провели в районе улицы Транспортная, где расположены крупные городские предприятия, а также у памятника «Полярный круг» и вблизи перекрестка Таежная-Комсомольская. Теперь горожане смогут выходить в сеть на средней скорости 30 Мбит/с.

Инфраструктурные мероприятия стали ответом на растущие запросы жителей. За год потребление мобильного интернета в Усинске выросло почти на 30%, а город стал третьим по объему передачи данных в регионе.

«Мы оперативно отслеживаем нагрузку на сеть и с помощью инструментов Big Data определяем список мест, где необходима модернизация существующих или строительство новых объектов связи. За счет использования нескольких диапазонов частот удалось одновременно увеличить широту покрытия и скорость передачи данных для наших абонентов в Усинске», – отметил директор «Мегафона» в Республике Коми Александр Канев.

Новое качество мобильного интернета смогут оценить жители еще двух населенных пунктов – Парма и Усть-Уса, расположенных недалеко от Усинска. Инженеры оператора активировали дополнительный слой LTE, чтобы сельчане могли в полной мере использовать цифровые возможности: оформлять необходимые документы на госуслугах, записываться на прием к врачу, следить за новостями, общаться в социальных сетях и мессенджерах.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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