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Серверы RDW Computers защитят данные вместе с российской ОС Astra Linux

Серверы серии «Алтай» и рабочая станция «Печора» (бренд RDW Computers) получили сертификаты совместимости с сертифицированной операционной системой (ОС) Astra Linux Special Edition от «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители RDW Computers.

В ходе совместных испытаний в рамках технологического партнерства Ready for Astra специалистами компаний подтверждено соответствие тестовых образцов всем критериям, предъявленным к их функциональности и поддержанию высокого уровня производительности и защиты при операционных и аналитических нагрузках.

Благодаря встроенным в ОС Astra Linux средствами защиты информации (СЗИ) будет обеспечена стабильная и безопасная работа ИТ-инфраструктур, основу которой составят серверы серии «Алтай» и рабочие станции «Печора». Проведенное совместное тестирование аппаратной части и ОС подтвердило готовность устройств RDW Computers к защите любого массива информации и его различной степени конфиденциальности.

Как отмечают в RDW Computers, компания продолжает подтверждать соответствие своей продукции в рамках требований, предъявляемых к ее использованию на объектах критической информационной инфраструктуры.

RDW Computers – сертифицированная российская компьютерная техника. Все устройства произведены в России, внесены в каталог продукции Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. По версии CNews Analytics, в 2024 г. серверы, компьютеры, моноблоки, мониторы и материнские платы бренда RDW Сomputers представлены в разделе «Аппаратное обеспечение» обзора ИТ-рынка России «Атлас: четыре карты рынка. Импортозамещение».

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