Маск снова обманул? Новые аккумуляторы Tesla оказались хуже обычных дешевых батарей

Руководство Tesla в 2020 г. на профильном мероприятии представил аккумуляторные ячейки типа 4680, которые должны были хранить в пять раз больше энергии и увеличивать запас хода на 16%, а также быть легче аккумуляторов Panasonic в составе тяговой батареи той же емкости. Но в 2026 г. по большинству пунктов собственные батареи Tesla оказались хуже сторонних производителей, одним из немногих преимуществ практического использования ячеек типа 4680 можно считать снижение массы тяговой батареи в сборе, но только на 18 кг.

Обогнать конкурентов не удалось

Илон Маск (Elon Musk) обещал революцию, а аккумуляторы 4680 оказались хуже сторонних, пишет Electrek. Даже более дешевые литий-железо-фосфатные аккумуляторы меньшей емкости по сравнению с основанными на ячейках 4680 быстрее принимают заряд.

В сентябре 2020 г. глава Tesla Илон Маск представил новую аккумуляторную ячейку формата 4680. По заявлению компании-разработчика, она должна была обладать в пять раз большей энергоемкостью по сравнению с предыдущим поколением, увеличивать запас хода электромобилей на 16%, а также иметь меньший вес при той же емкости батареи по сравнению с ячейками 2170. Однако спустя пять лет практического применения стало очевидно, что по большинству ключевых параметров собственные батареи Tesla 4680 уступают покупным аккумуляторным ячейкам, приобретаемым у сторонних поставщиков.

По информации Electrek, в 2025 г. на ежегодном собрании акционеров Tesla Илон Маск выразил сожаление по поводу ранее принятого решения использовать «сухую» технологию производства электродов для аккумуляторных ячеек. По его словам, внедрение данной технологии на практике оказалось значительно сложнее, чем ожидалось ранее. Пятилетний опыт эксплуатации тяговых батарей на основе ячеек формата 4680 позволил сделать ряд неутешительных выводов для компании Tesla.

Много проблем

Во-первых, аккумуляторные ячейки формата 4680 уступают по энергетической плотности элементам Panasonic типа 2170: 244 Вт·ч/кг против 269 Вт·ч/кг соответственно. Разница составляет около 13%. В результате при сопоставимой емкости тяговой батареи ее итоговая масса оказывается выше, чем при использовании ячеек 2170. Отмечается, что в новейшем поколении ячеек 4680 компании Tesla удалось улучшить показатель энергетической плотности, однако данные об этих улучшениях пока не были независимо подтверждены и протестированы.

Емкость тяговой батареи в сборе при использовании ячеек 4680 также оказывается ниже по сравнению с аккумуляторами сторонних поставщиков. В европейской спецификации кроссовера Tesla Model Y батарея серии 8L (на основе ячеек 4680) при номинальной емкости 79 кВт·ч предоставляет пользователю только 74 кВт·ч полезной емкости. В то же время батарея LG серии 5M, устанавливаемая на ту же модель, обеспечивает емкость от 82 до 84 кВт·ч. Разница в 5-10 кВт·ч может существенно влиять на реальный запас хода электромобиля в 2026 г.

Кроме того, замена южнокорейской тяговой батареи на собственную, изготовленную с использованием ячеек 4680, в Tesla Model Y Premium Long Range с задним приводом приводит к снижению запаса хода на 8%, до 609 км. Таким образом, автомобиль теряет 52 км пробега. Даже с учетом того, что данные получены по измерительному циклу worldwide harmonised light vehicles test procedure (WLTP), подобное сокращение запаса хода является весьма существенным на практике.

Даже более доступные по стоимости литий-железо-фосфатные аккумуляторы меньшей емкости демонстрируют лучшую динамику зарядки по сравнению с аккумуляторами на основе ячеек 4680. С 2025 г. Tesla начала оснащать отдельные кроссоверы Model Y тяговыми батареями с максимальной мощностью приема заряда до 250 кВт, однако независимых тестов, подтверждающих заявленные характеристики 8 мая 2026 г. не проводилось.

Плюсов не много

Одним из немногих реальных преимуществ аккумуляторных ячеек формата 4680 стало некоторое снижение массы тяговой батареи в сборе. Однако в европейской версии Tesla Model Y экономия составляет всего 18 кг — масса батареи уменьшилась до 447 кг.

При этом ячейки 4680 демонстрируют заметно худшие характеристики при экспресс-зарядке из-за более быстрого перегрева батарея медленнее принимает заряд. Зарядка Tesla Model Y 2023 г. выпуска от 10% до 80% с ячейками 4680 занимает более 40 минут, в то время как аналогичная модель с ячейками 2170 заряжается за 30 минут. Уже после достижения уровня заряда в 35% предельная принимаемая мощность падает ниже 100 кВт.

Эксперимент не удался

В 2026 г. отчетность ключевых поставщиков Tesla свидетельствует о резком сокращении закупок сырья для производства ячеек 4680. Отчасти это связано с низкими продажами электрического пикапа Cybertruck, который является основным потребителем данных ячеек, хотя Tesla изначально планировала применять ячейки 4680 для создания грузовиков Semi. В 2026 г. экспансия производства 4680 не наблюдается.

В мае 2026 г. батареи на основе ячеек 4680 устанавливаются лишь на отдельные комплектации Model Y в Европе и США. При этом в Европе многие покупатели Model Y получают автомобили с сокращенным запасом хода, не имея возможности заранее выбрать версию с желаемым типом батареи. Такая ситуация негативно сказывается на репутации компании-производителя.