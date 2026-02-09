Разделы

OpenYard начала массовое производство новой линейки серверов

Компания OpenYard, российский производитель серверного оборудования, объявила о начале серийного производства enterprise-серверов на базе процессоров AMD Epyc 5 поколения. Новое семейство серверов получило название RS202A и расширяет продуктовый портфель компании решениями для высоконагруженных и бизнес-критичных ИТ-инфраструктур.

Решение о начале серийного выпуска линейки обусловлено устойчивым ростом спроса со стороны российских заказчиков на многоядерные и энергоэффективные вычислительные платформы. Современные корпоративные нагрузки – от виртуализации и систем управления базами данных до аналитики больших данных и облачных сервисов – требуют высокой плотности вычислений, масштабируемости и гибкости конфигураций, что делает архитектуру AMD одной из наиболее востребованных на рынке.

Серверы семейства RS202A представляют собой 2U-платформу корпоративного класса с поддержкой до двух процессоров AMD Epyc серии 9005 (Turin). В максимальной конфигурации сервер обеспечивает до 384 вычислительных ядер и 768 потоков, поддерживает до 6 ТБ оперативной памяти DDR5, современные интерфейсы PCIe Gen5 и OCP 3.0, а также масштабируемые подсистемы хранения с использованием NVMe, SAS и SATA-накопителей. Платформа ориентирована на эксплуатацию в корпоративных ЦОДах и высоконагруженных инфраструктурах, где ключевыми требованиями являются производительность, надежность и возможность кастомизации под конкретные задачи.

«Мы видим, что рынок серверных решений находится в стадии активной трансформации: бизнес все чаще изучает альтернативные архитектуры, включая ARM, при этом x86-экосистема в ближайшие годы остается базой для большинства корпоративных и государственных инфраструктур. OpenYard давно работает с процессорами AMD и использует их в OCP-линейке серверов, что позволило нам накопить практическую экспертизу. В пятом поколении AMD Epyc мы видим особенно сбалансированное сочетание производительности, энергоэффективности и масштабируемости, востребованное в корпоративном сегменте. Запуск линейки RS202A – это прямой ответ OpenYard на текущие и прогнозируемые запросы заказчиков», – отметил Алексей Панков, директор по продажам OpenYard.

Расширение линейки серверов на базе AMD Epyc стало логичным этапом развития продуктового портфеля OpenYard. Ранее компания уже реализовала крупные проекты на базе процессоров AMD, включая масштабные внедрения в инфраструктурах заказчиков из сегмента бигтех. В настоящее время серверы семейства RS202A проходят пилотные внедрения в корпоративных ИТ-средах, а объемы производства будут масштабироваться в зависимости от рыночного спроса.

Производство серверов RS202A осуществляется на собственном производственном комплексе в Рязани. Компания также ведет системную работу по локализации компонентной базы и замещению критически важных элементов, что позволяет обеспечивать устойчивость поставок и соответствие требованиям российских заказчиков.

