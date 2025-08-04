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Непревзойденный игровой опыт: Bloody расширяет линейку ПК

Новинка собрана на базе процессора AMD Ryzen 5 и справится даже с ресурсоёмкими AAA-играми.

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, расширяет линейку игровых решений и представляет игровой ПК, построенный на базе процессора AMD Ryzen и современного графического ускорителя AMD. На новой модели предустановлена ОС Windows 11, благодаря чему устройство сразу готово к завоеванию игровых миров. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Модель Bloody BD-PC RB65C2 MT оснащена 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 7500F и видеокартой AMD RX 7700 XT с объёмом видеопамяти 12 ГБ GDDR6. Компьютер укомплектован SSD на 1 ТБ и оперативной памятью 32 ГБ DDR5. За стабильную работу устройства отвечает продуманная система охлаждения с четырьмя ARGB-вентиляторами и тепловыми трубками.

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Bloody расширяет линейку ПК
Почему HDD и SSD не подходят для долговременного хранения?
Цифровизация

Новинка поддерживает высокоскоростной стандарт хранения данных PCIe 4.0 и укомплектована SSD со скоростью чтения до 7000 МБ/с. Надёжные компоненты делают Bloody BD-PC RB65C2 MT универсальным решением для геймеров, стримеров и тех, кто ценит быструю, стабильную работу устройств. Также ПК получил эффектную ARGB-подсветку, которая станет ярким и стильным акцентом на рабочем столе.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

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