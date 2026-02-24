Разделы

«Гравитон» запускает продажи рабочих станций Р70А на базе новейших процессоров AMD

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, объявила о завершении разработки и начале продаж новых профессиональных рабочих станций Р70А и Р70А серии «Автор», построенных на базе процессоров AMD.

Новые модели ориентированы на заказчиков, которым требуется высокая вычислительная производительность, масштабируемость и совместимость с современными программно-аппаратными экосистемами. Архитектура рабочих станций разработана с учетом актуальных требований инженерных, графических и вычислительных задач.

Рабочие станции Р70А на базе чипсета AMD B850 поддерживают процессоры AMD Ryzen 7000 и 9000 серий, что обеспечивает высокую пропускную способность, поддержку новейших интерфейсов и задел на долгосрочную эксплуатацию. Возможность установки до 192 ГБ оперативной памяти DDR5, дискретных видеокарт профессионального уровня и скоростных накопителей SSD M.2 PCIe 5 поколения делает платформу универсальным инструментом для ресурсоемких рабочих нагрузок.

В зависимости от требований заказчика системы могут комплектоваться как воздушным охлаждением, так и системами жидкостного охлаждения с радиатором до 240 мм. Для интеграции в корпоративную ИТ-инфраструктуру предусмотрен LAN-порт 2,5 Гбит/с, а также широкий набор современных интерфейсов, включая PCIe Gen 5.0 x16 и USB со скоростью передачи данных до 20 Гбит/с.

graviton-workstation.png

Рабочие станции «Гравитон» Р70А ориентированы на применение в инженерных системах автоматизированного проектирования, задачах 3D-графики, а также в вычислительных сценариях, связанных с обработкой данных и нейронными сетями. Технологические возможности процессоров AMD AM5 позволяют добиться высокой производительности при оптимизированном энергопотреблении, что особенно важно для длительных расчетов и интенсивных рабочих процессов.

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

Новые рабочие станции поддерживают российские операционные системы и предназначены для использования в государственных и коммерческих организациях, реализующих проекты по импортозамещению. Включение моделей Р70А и Р70А серии «Автор» в реестр Минпромторга России ожидается в I квартале 2026 г. Поставки будут доступны с апреля 2026 г.

«Рабочие станции “Гравитон” Р70А на базе AMD создавались как универсальные платформы для сложных инженерных и вычислительных задач. Мы сделали акцент на производительности, поддержке современных интерфейсов и масштабируемости, чтобы заказчик получил решение с долгосрочным потенциалом. Запуск новых рабочих станций расширяет линейку профессиональных решений “Гравитон” и подтверждает фокус компании на разработке современных и адаптированных под российский рынок вычислительных платформ», — отметил Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».

