Провайдер mClouds запустил обновленную облачную GPU-платформу на новейших процессорах AMD Epyc Zen 5

Облачный провайдер mClouds сообщил о введении в эксплуатацию обновленной GPU-платформы на серверах Dell R7725 с процессорами последнего поколения AMD Epyc 9555 4,2 ГГц и памятью DDR5-6400. Решение ориентировано на ускорение в сфере ИИ, 3D-моделирования, сложных инженерных расчетов и работой с нагруженными базами данных.

Ключевой особенностью платформа стала её гибридная направленность. Платформа позволяет как работать с GPU, так и размещать бизнес-критичные задачи, требующие высокой скорости от всех подсистем облака. Кластер укомплектован графическими ускорителями Nvidia L4 24 ГБ, Nvidia A16 64 ГБ и Nvidia RTX 6000 Pro 96 GB. В обновленном кластере осуществен переход на PCIe Gen 5, что обеспечило максимальные скорости работы для локальных NVMe дисков, позволяя ускорять работу с загрузкой данных в GPU-кластере.

Процессоры Epyc 9555 с 64 ядрами. Каждый вычислительный хост кластера оснащен двумя процессорами AMD Epyc 9555, что в сумме дает 128 физических ядер, работающих на частоте 4,2 ГГц. Оптимально для ресурсоемких задач: размещение рабочих мест VDI с GPU, повышенная производительность для задач 1С Предприятия, сложных инженерных расчетов в CAD и BIM средах и работе с нейросетями.

Оперативная память. Быстрая DDR5-6400 для высокочастотных нагрузок, до 30% рост пропускной способности, в сравнении с DDR5-4800.

Дисковая подсистема. Перешла на PCIe Gen 5 со скоростями выше 10 ГБ/с и обеспечивает высокую скорость передачи данных при загрузке и сохранении сложных CAD-моделей, обучении нейросетей, обработке больших массивов данных.

Кроме того, новый кластер предлагает три конфигурации видеокарт, что позволяет гибко подобрать ресурсы под свои задачи:

Nvidia A16 64 ГБ с 5120 ядрами CUDA и 160 тензорными ядрами ориентирована на профессиональные BIM- и CAD-расчеты, обеспечивает высокую плотность виртуальных рабочих мест в системах проектирования.

Nvidia L4 24 ГБ оснащена 7680 ядрами CUDA, 60 RT-ядрами и 240 тензорными ядрами — эта конфигурация обеспечивает высокую производительность в проектах инференса нейросетей, работе с графикой и требовательных задачах VDI.

Nvidia RTX 6000 Pro 96 GB оснащена 24064 ядрами CUDA, 188 RT-ядрами и 752 тензорными ядрами — обеспечивает оптимальную экономику при работе с моделями, требующих 96 GB памяти.

Новый кластер на базе AMD Epyc 9555 уже доступен для заказа.

Александр Иванников, директор по развитию провайдера облачной инфраструктуры mClouds, сказал: «В последние годы вычислительная мощность становится ключевым драйвером роста для бизнеса, особенно в области AI-технологий. Мы постоянно развиваем наши платформы и стремимся предоставлять клиентам все необходимые инструменты для успешной реализации проектов, сохраняя сбалансированный подход к ценообразованию. Новый кластер уже прошел тестирование и показывает до 30–40% роста по сравнению с платформой предыдущего поколения — компании смогут выйти на новый уровень производительности».