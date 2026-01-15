Разделы

Техника Маркет
|

AMD и Intel резко повышают цены на свои процессоры просто потому что могут. Нейросетям нужно больше «железа»

AMD и Intel хотят повысить цены на свои серверные процессоры Epyc и Xeon. Они вырастут сразу на 15%. Обе компании прикрываются тем, что на их складах возник дефицит, и даже не скрывают его причины – искусственный интеллект «пожирает» огромное количество «железа». Ранее из-за него в мире возникла нехватка SSD и оперативной памяти, и цены на них тоже стремительно выросли.

Зачем требовать меньше, если можно требовать больше

Компании AMD и Intel рассматривают возможность повышения цен на серверные процессоры в самом скором будущем. Как пишет портал WCCFTech, их CPU станут дороже на 15%.

Это ударит по всему рынку серверов, поскольку AMD и Intel – единственные компании, создающие х86-процессоры для них, доступные на мировой арене. Также есть несколько китайских компаний, но их решения за пределы КНР не выходят.

AMD и Intel конкурируют с производителями серверных процессоров на архитектуре ARM, например, основанной экс-президентом Intel компанией Ampere. Но эти чипы пока слабо распространены, в том числе на фоне проблем с совместимостью с ними различного серверного ПО.

И снова виноват искусственный интеллект

По информации WCCFTech, причина грядущего повышения цен – внезапно возникший дефицит серверных процессоров. Казалось бы, апгрейд серверов происходит гораздо реже, нежели ПК и ноутбуков, однако факт остается фактом – и AMD, и Intel распродали имевшиеся у них запасы чипов Epyc и Xeon в конце 2025 г.

med6.jpg

Фото: TobiasD / Pixabay
Дорожает не только потребительская техника, но и серверная

И дело не в том, что запасы были небольшие, а выпуск ограничен. Все дело – в повышенном спросе со стороны центров обработки данных. Процессоры нужны в серверах, обслуживающих облачные сервисы, а заодно и нейросети.

Большая часть спроса приходится на крупные облачные компании, которые стремятся интегрировать новейшие серверные процессоры в свои существующие стоечные архитектуры. Intel и AMD намерены повысить цены, чтобы немного охладить спрос, пишет WCCFTech, и тем самым избавиться от дефицита и вернуть стабильность предложения.

Без клиентов не останутся

Владельцы крупных облачных сервисов начали массово обновлять свое «железо», чтобы оно соответствовало современным требованиям, и дополнительно расширять парк. Они стремятся заменить морально устаревшие процессоры, переходя на более новые предложения – процессоры AMD Epyc пятого поколения (Epyc Turin), а также на новейшие Intel Xeon Granite Rapids.

По предварительным оценкам, за счет этого поставки серверных процессоров за один только 2026 г. вырастут до 25%.

Всем все выгодно

Чем выше спрос на серверные процессоры, тем больше денег смогут заработать их производители. Аналитики финансовой компании KeyBanc уверены, что перспективы получения дохода от серверных процессоров выглядят превосходно как для AMD, чьи Epyc бьют рекорды продаж, так и для Intel.

ИИ в документах: как «умные» ассистенты меняют работу систем документооборота
Цифровизация

Обе компании находятся в стадии обостренной конкуренции на этом рынке, что приводит к быстрым темпам развития самих процессоров. Например, во второй половине 2026 г., пока без более точной дары, AMD намерена провести презентацию новейших серверных CPU Epyc Venice, ключевая особенность которых – техпроцесс 2 нм. Для сравнения, все процессоры Intel, серверные и потребительские как были 10-нанометровыми шесть с половиной лет назад, так такими и остаются.

Топологию 2 нм компании Samsung и TSMC, два крупнейших в мире контрактных производителя микросхем, освоили совсем недавно – в конце 2025 г. Одним из первых на планете таких процессоров стал Samsung Exynox 2600, появление которого ожидается в ближайшее время в составе новых смартфонов серии Galaxy S26.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

В 13 штатах Америки массовые отключения электричества и рост тарифов. Построили слишком много ЦОДов

Станислав Логинов, замгубернатора Тюменской области: ИИ вдвое сократил время обработки документов

Wildberries купила три компании в рамках плана по строительству ЦОД

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг CRM-систем

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще