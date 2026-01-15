AMD и Intel резко повышают цены на свои процессоры просто потому что могут. Нейросетям нужно больше «железа»

AMD и Intel хотят повысить цены на свои серверные процессоры Epyc и Xeon. Они вырастут сразу на 15%. Обе компании прикрываются тем, что на их складах возник дефицит, и даже не скрывают его причины – искусственный интеллект «пожирает» огромное количество «железа». Ранее из-за него в мире возникла нехватка SSD и оперативной памяти, и цены на них тоже стремительно выросли.

Зачем требовать меньше, если можно требовать больше

Компании AMD и Intel рассматривают возможность повышения цен на серверные процессоры в самом скором будущем. Как пишет портал WCCFTech, их CPU станут дороже на 15%.

Это ударит по всему рынку серверов, поскольку AMD и Intel – единственные компании, создающие х86-процессоры для них, доступные на мировой арене. Также есть несколько китайских компаний, но их решения за пределы КНР не выходят.

AMD и Intel конкурируют с производителями серверных процессоров на архитектуре ARM, например, основанной экс-президентом Intel компанией Ampere. Но эти чипы пока слабо распространены, в том числе на фоне проблем с совместимостью с ними различного серверного ПО.

И снова виноват искусственный интеллект

По информации WCCFTech, причина грядущего повышения цен – внезапно возникший дефицит серверных процессоров. Казалось бы, апгрейд серверов происходит гораздо реже, нежели ПК и ноутбуков, однако факт остается фактом – и AMD, и Intel распродали имевшиеся у них запасы чипов Epyc и Xeon в конце 2025 г.

Фото: TobiasD / Pixabay Дорожает не только потребительская техника, но и серверная

И дело не в том, что запасы были небольшие, а выпуск ограничен. Все дело – в повышенном спросе со стороны центров обработки данных. Процессоры нужны в серверах, обслуживающих облачные сервисы, а заодно и нейросети.

Большая часть спроса приходится на крупные облачные компании, которые стремятся интегрировать новейшие серверные процессоры в свои существующие стоечные архитектуры. Intel и AMD намерены повысить цены, чтобы немного охладить спрос, пишет WCCFTech, и тем самым избавиться от дефицита и вернуть стабильность предложения.

Без клиентов не останутся

Владельцы крупных облачных сервисов начали массово обновлять свое «железо», чтобы оно соответствовало современным требованиям, и дополнительно расширять парк. Они стремятся заменить морально устаревшие процессоры, переходя на более новые предложения – процессоры AMD Epyc пятого поколения (Epyc Turin), а также на новейшие Intel Xeon Granite Rapids.

По предварительным оценкам, за счет этого поставки серверных процессоров за один только 2026 г. вырастут до 25%.

Всем все выгодно

Чем выше спрос на серверные процессоры, тем больше денег смогут заработать их производители. Аналитики финансовой компании KeyBanc уверены, что перспективы получения дохода от серверных процессоров выглядят превосходно как для AMD, чьи Epyc бьют рекорды продаж, так и для Intel.

Обе компании находятся в стадии обостренной конкуренции на этом рынке, что приводит к быстрым темпам развития самих процессоров. Например, во второй половине 2026 г., пока без более точной дары, AMD намерена провести презентацию новейших серверных CPU Epyc Venice, ключевая особенность которых – техпроцесс 2 нм. Для сравнения, все процессоры Intel, серверные и потребительские как были 10-нанометровыми шесть с половиной лет назад, так такими и остаются.

Топологию 2 нм компании Samsung и TSMC, два крупнейших в мире контрактных производителя микросхем, освоили совсем недавно – в конце 2025 г. Одним из первых на планете таких процессоров стал Samsung Exynox 2600, появление которого ожидается в ближайшее время в составе новых смартфонов серии Galaxy S26.