K2 Cloud запустил серверы на базе AMD Epyc 9275F

Облачный провайдер K2 Cloud объявил о запуске серверов нового поколения на базе процессоров AMD Epyc 9275F. Тест Гилёва зафиксировал прирост производительности на 20% по сравнению с предыдущим поколением. Компаниям, работающим в «1С», это помогает быстрее проводить документы, формировать отчёты и закрывать финансовые периоды.

В основе выбора процессора — специфика самой платформы. «1С» выполняет большинство операций последовательно, поэтому важно не только количество ядер, но и их скорость. AMD Epyc 9275F создавался именно с расчётом на высокую однопоточную производительность. Базовая частота составляет 3,8–4,1 ГГц, а в пике — до 4,8 ГГц. Это напрямую влияет на скорость каждой операции в цепочке: провести документ, сформировать отчёт, рассчитать себестоимость.

Для максимальной производительности «1С» заказчикам доступен комплекс из трёх компонентов в рамках одной платформы. Серверы на AMD Epyc 9275F обеспечивают вычислительную мощность с упором на однопоточную скорость. NVMe-диски с высокими показателями до 300 тыс. IOPS для ОС Linux убирают узкое место на операциях ввода-вывода — при работе с базами данных «1С» под нагрузкой это особенно критично. Операционная система адаптирована под профиль нагрузки «1С». Заказчик получает готовую оптимизированную среду, не тратя время на ручную настройку. Каждый компонент по отдельности ускоряет работу, а вместе они дают стабильную высокую производительность даже в пиковые моменты.

Обновлённое железо с новой оперативной памятью снижает риск отказов и повышает стабильность. При этом компаниям не нужно закупать собственное оборудование: достаточно выбрать необходимое количество ресурсов в «К2 Облаке» и начать работу. Для пользователей «1С» K2 Cloud предлагает особые условия подключения к серверам нового поколения с учётом специфики нагрузки.

Серверы на базе процессоров AMD Epyc 9275F уже введены в эксплуатацию во всех зонах доступности. Экспертная команда K2 Cloud сопровождает миграцию и помогает с техническими вопросами с первого дня без долгого ожидания и лишних согласований. Подключиться к серверам можно в веб-интерфейсе «K2 Облака».

«1С» — это нагрузка, где каждая миллисекунда на счету. Предприятия не закрывают период вовремя не потому, что им не хватает ядер, а потому что каждая операция ждёт предыдущую. AMD Epyc 9275F решает именно эту проблему: высокая тактовая частота сокращает время каждого шага в цепочке», — отметила Анжелика Захарова, руководитель практик «1С» и кибербезопасности K2 Cloud.