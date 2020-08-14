Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

AMD выпустила новую версию драйвера Radeon Pro Enterprise

ПО Софт Техника

AMD выпустила новую версию своего корпоративного драйвера Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q3, предоставляющего пользователям профессиональной графики оптимизацию производительности и ряд усовершенствованных функций для выполнения сложных рабочих процессов, включая интеллектуальное управление питанием и улучшение качества изображения.

Среди основных улучшений можно выделить следующие: до 15% более высокая производительность в геометрических средних viewset в SPECviewperf 13 по сравнению с драйвером Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q3; более высокая энергоэффективность при использовании с видеокартой Radeon Pro W5700, потребляющей до 42% меньше энергии, чем у конкурентов. Radeon Pro Software for Enterprise имеет интеллектуальную функцию управления энергопотреблением для видеокарт AMD Radeon Pro, чтобы выбрать оптимальную мощность для различных рабочих процессов в профессиональных приложениях; при тестировании с видеокартой Radeon Pro W5700, Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q3 обеспечивает до 53% лучшую производительность в многозадачности по сравнению с конкурентами при запуске Max viewset в SPECviewperf 13 для моделирования рабочего процесса.

Другие материалы рубрики

Windows 10 будет рассказывать пользователям о нововведениях, потому что иначе их не замечают

Функция Copy-Paste в Windows 10 скоро изменится, и больше «никогда не будет прежней»

Apple разоряет крошечный стартап из-за логотипа в виде груши

Пользователей Windows 10 оставили без крайне полезной функции

Грандиозная утечка материалов Intel. В Сеть выложены 20 ГБ секретных документов, исходных кодов и схем

У пользователей Windows 10 отобрали безопасный инструмент защиты от слежки

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Умные колонки, которые говорят по-русски: выбор ZOOM

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей

Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей

Показать еще

Наука

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной
Показать еще
Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака