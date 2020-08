AMD выпустила новую версию драйвера Radeon Pro Enterprise

AMD выпустила новую версию своего корпоративного драйвера Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q3, предоставляющего пользователям профессиональной графики оптимизацию производительности и ряд усовершенствованных функций для выполнения сложных рабочих процессов, включая интеллектуальное управление питанием и улучшение качества изображения.

Среди основных улучшений можно выделить следующие: до 15% более высокая производительность в геометрических средних viewset в SPECviewperf 13 по сравнению с драйвером Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q3; более высокая энергоэффективность при использовании с видеокартой Radeon Pro W5700, потребляющей до 42% меньше энергии, чем у конкурентов. Radeon Pro Software for Enterprise имеет интеллектуальную функцию управления энергопотреблением для видеокарт AMD Radeon Pro, чтобы выбрать оптимальную мощность для различных рабочих процессов в профессиональных приложениях; при тестировании с видеокартой Radeon Pro W5700, Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q3 обеспечивает до 53% лучшую производительность в многозадачности по сравнению с конкурентами при запуске Max viewset в SPECviewperf 13 для моделирования рабочего процесса.