Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Wildberries приступила к строительству склада в Сургуте

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) начала строительство складского комплекса в Сургуте. На текущий момент на территории будущего логоцентра проводятся подготовительные работы и вертикальная планировка. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В ноябре 2023 г. компания подписала соглашение с администрацией Сургутского района о строительстве транспортно-логистического складского комплекса. Логоцентр будет находиться рядом с поселком Солнечный, недалеко от Сургута, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

В рамках сотрудничества будет построен новый логистический комплекс, площадь которого составит 104 тыс. кв. метров. Склад будет оснащен современными автоматизированными складскими системами, в том числе сортировочным и конвейерным оборудованием.

Только с начала 2025 г. количество зарегистрированных продавцов из ХМАО на маркетплейсе выросло на 42% по сравнению с 2024 г. Учитывая высокую долю местных предпринимателей на платформе, строительство логистического комплекса в Сургуте будет способствовать еще более активному развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Сергей Пауков, «Крок» — как реализовывать комплексные проекты, когда рынок штормит?
Бизнес

Wildberries доставляет заказы покупателям не только с логоцентров, расположенных в регионе, но и со складов по всей стране – в зависимости от того, где заказанные товары есть в наличии на хранении. В настоящее время у компании функционирует сортировочный центр в Сургуте, который предоставляет продавцам возможность осуществлять отгрузку товара и последующую отправку клиентам. Открытие нового логистического центра в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра позволит оптимизировать цепочки поставок, а также сохранить быструю доставку заказов. Кроме того, местные продавцы получат дополнительную возможность для хранения собственных товаров, что существенно сократит их затраты на логистику.

Объединенная компания Wildberries и Russ управляет более чем 130 логистическими объектами общей площадью свыше 3 млн кв. м. До конца 2025 г. компания планирует ввести в эксплуатацию еще 2,5 млн кв. м. складских площадей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие новые возможности должны быть в современной СЭД

Онлайн-магазины под ударом. В России тестируют интернет-покупки товары прямо в поиске без захода в магазин

8 шагов, как наладить КЭДО в компании

Wildberries откроет отдельный сервис продажи книг для конкуренции с «Литрес» и «Яндекс Книгами»

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

От $10 до бесконечности. Опубликован прейскурант хакерских услуг в России и за рубежом

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153