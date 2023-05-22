Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начала производство усилителей радиочастотной мощности

Компания, которая работает на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработала и запустила в производство усилители радиочастотной мощности. Первые образцы уже отгрузили заказчикам. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«В городе свыше 500 предприятий занимаются приборостроением. Некоторые из них расположены на территории столичной ОЭЗ. В частности, компания «ГЦМО ЭМС», которая работает на площадке «Печатники» с 2018 г., разработала и запустила в серийное производство усилитель радиочастотной мощности. Это основной элемент испытательной техники для тестирования приборов и радиосвязи на электромагнитную совместимость. Уровень локализации новинки превышает 70%, что позволяет ускорить производство продукта и поставку заказчикам. В числе ключевых заказчиков оборудования – испытательные лаборатории. Предприятие уже отгрузило первую партию устройств», – сказал Владислав Овчинский.

С помощью этой разработки для тестируемой техники воссоздаются необходимые уровни электромагнитной нагрузки, при которых она должна работать без сбоев.

Испытания по параметрам электромагнитной совместимости (ЭМС) – важный этап в создании электронной техники. Требования к ЭМС строго обязательны и жестко регламентируются государственными стандартами. Электронные устройства, которые им не соответствуют, не допускаются к использованию, так как могут вызывать помехи и аварии.

Компания также проводит диагностику и ремонт, поставку оборудования и технических средств спутниковой связи, измерительных комплексов и радиоэлектронной аппаратуры.

«Удобство логистики и современная инфраструктура площадки «Печатники» помогли компании оснастить одну из самых крупных в столице лабораторий для испытаний любой сложности на соответствие требованиям электромагнитной совместимости. На предприятии также есть площадка для испытаний крупногабаритных технических средств и участок для ремонта и оперативной диагностики радиоизмерительной техники», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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Компания сотрудничает с разработчиками авионики, космической электроники, автоэлектроники, энергетического оборудования, железнодорожной автоматики, средств измерений, оборудования контроля и управления технологическими процессами, предприятиями связи.

«В России наша компания одна из немногих, кто способен осуществлять комплексные проекты по созданию испытательных лабораторий по электромагнитной совместимости, при этом обладая собственной действующей лабораторией. Все оборудование, что мы производим, полностью отечественные разработки с опорой на большой собственный опыт интеграции решений ведущих мировых производителей измерительного и испытательного оборудования. Мы стараемся удовлетворить запрос российского рынка и продолжаем работать над расширением линейки выпускаемых усилителей радиочастотной мощности и повышением степени локализации», – сказал технический директор компании Кирилл Кузнецов.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектара.