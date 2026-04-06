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Softline Софтлайн Безопасность ОФД-Софтлайн OFD-Softline

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 12 дел, на cумму 10 201 500 ₽*

Судебные дела (12) на сумму 10 201 500 ₽*
в качестве истца (6) на сумму 5 857 244 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 3 967 321 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.04.2026 Softline за 230 миллионов перепродал «Ростелекому» долю в его убыточном поставщике 1
10.09.2025 Softlne доверил государственную тайну владельцу своих «дочек» 1
18.02.2025 Softline может заплатить 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы 2
30.10.2024 Softline собрал 100% российского разработчика, оцененного почти в полмиллиарда 1
18.08.2022 Как Softline потратил $8 млн на покупку трех российских ИТ-компаний 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - MMTR Technology - ММТР Технологии - Софтэкспорт 6 3
Softline - Софтлайн 3806 3
Softline Projects - Софтлайн проекты 40 2
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс - Sky Technologies - Скайтех 42 2
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 199 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 443 2
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 171 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 235 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 203 2
Softline - Би Сервис 5 2
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 2
Softline - Инженерная информатика 6 2
Softline - СК Софтлайн 2 2
Softline - S Cloud - Эс Клауд 2 2
Softline - ПиР - Перспективы и развитие 3 2
Softline - СЦР - Служба цифровых решений 2 2
Softline - БИ Финанс Солюшнз 2 2
Softline Education - ЭОР - Электронные образовательные ресурсы 21 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 1
Softline - Софтлайн Инжиниринговый центр 2 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - iTMan - iTMan24 - ИТМен 66 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
1С Mirapolis - Мираполис 33 1
Softline Holding - Noventiq - Corner Growth Acquisition 20 1
АйТи - Аплана Группа компаний 185 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 371 1
Xerox - The Haloid Company 1169 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1368 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 2
Тетис Кэпитал - Tethys 32 2
Аталайя 25 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1916 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5746 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6335 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54871 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23934 2
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 199 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35925 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16716 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 502 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3601 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 360 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1387 2
Softline Direct - Софтлайн Директ 47 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - RozniTech - Retailix.Ai - платформа сетевого ритейла 7 1
FreePik 1888 1
Сашин Геннадий 10 3
Боровиков Игорь 137 3
Смирнов Роман 17 1
Агринский Николай 9 1
Гришина Мария 1 1
Несоговорова Светлана 1 1
Волуйский Николай 1 1
Яппаров Тагир 111 1
Лавров Владимир 112 1
Морозов Игорь 59 1
Касимов Игорь 22 1
Сергиенко Игорь 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 168610 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48118 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55099 1
Европа 25033 1
Кипр - Республика 638 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 811 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 309 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 320 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54138 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2158 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16366 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 254 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8988 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34338 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8578 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6747 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8166 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12006 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1155 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4079 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 119 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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