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BI-система «Полиматика» получила обновление модуля Analytics: удобная работа с таблицами и Excel

Состоялся релиз 5.9.22 модуля Analytics платформы «Полиматика BI» (входит в продуктовый портфель «БФТ-Холдинга»). В новой версии расширены возможности работы с таблицами, упрощено подключение Excel-надстройки, а отображение статусов мультисфер стало более понятным. Об этом CNews сообщил представитель «БФТ-Холдинга».

«Полиматика BI» представляет собой гибкую информационно-аналитическую платформу для построения качественной бизнес-аналитики. В ее состав входят Polymatica Dashboards – конструктор отчетов и информационных панелей, Polymatica ML – платформа для построения моделей машинного обучения и управления ими и получивший обновления Polymatica Analytics – модуль многомерного анализа для работы с большими объемами данных.

В Analytics массивы в сотни миллионов строк из корпоративных учетных систем собираются в мультисферу – аналитический куб, который обрабатывается в оперативной памяти сервера. Пользователь может самостоятельно строить срезы, выбирать показатели и фильтры без знания SQL. Это позволяет быстрее менять ракурс анализа без постановки отдельной задачи разработчикам или ИТ-службе.

Списки и реестры в модуле Analytics (мультисферы, сценарии и другие окна системы) переведены на единый табличный движок AG Grid. Это позволило унифицировать логику работы таблиц в разных разделах системы и сделать взаимодействие с ними более последовательным.

В обновленной версии стали доступны сохранение настроек отображения, точная настройка столбцов и мультисортировка. Заданная пользователем ширина столбцов восстанавливается при следующем открытии окна и после перезагрузки страницы настраивать вид заново не нужно. Изменение ширины одного столбца больше не влияет на соседние, а упорядочить список можно сразу по нескольким столбцам: например, отсортировать мультисферы по автору, а внутри автора – по размеру занимаемого пространства. Число столбцов в сортировке не ограничено. При этом привычная логика работы интерфейса сохранена: поиск по столбцам и другие действия доступны в прежнем формате.

Работать с данными платформы можно прямо в Excel: надстройка выгружает готовые аналитические сценарии и позволяет собирать собственные сводные таблицы, где источником данных выступает сам модуль Analytics.

Ключевое изменение релиза – подключение теперь доступно самому пользователю без участия администратора. Файл настройки формируется автоматически и уже содержит адрес сервера: сотрудник скачивает его по ссылке и подключается сам, следуя инструкции для Windows или macOS.

Что еще стало удобнее: автоматическое поддержание соединения. Пока Excel открыт, подключение к платформе поддерживается автоматически, что снижает риск прерывания сессии при паузах в работе; контроль актуальности файла настройки. Если используется устаревший файл, система сообщит об этом и предложит скачать актуальную версию. При необходимости работу можно продолжить на прежнем файле; работа с несколькими контурами. У крупных компаний обычно несколько контуров системы. Надстройка запоминает до пяти адресов и позволяет переключаться между ними прямо в окне входа. Логины и пароли при этом не сохраняются.

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Операции с данными мультисферы (обновление и удаление записей) получили единый набор статусов. Значок показывает тип операции, а цвет – как идет процесс: синий означает выполнение, серый – отмену, красный – ошибку, зеленый – успешное завершение.

Аналитик видит, актуальны ли данные, с которыми он работает, не открывая документацию и не уточняя это у администратора.

Кроме того, улучшена настройка количества кластеров в окне кластеризации. Кластеризация – это встроенная в модуль группировка похожих записей: система сама объединяет, например, клиентов со схожим профилем покупок.

Если мультисферу пытаются удалить во время обновления, система сообщает, почему операция не может быть выполнена.

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Для компаний, которые используют внешнюю систему аутентификации, смена пароля внутри платформы отключена: пароль у сотрудника один и меняется в корпоративной службе, а не отдельно в каждой системе.

«По мере масштабирования BI основная задача меняется: важно не просто дать пользователю доступ к данным, а сделать аналитическую работу воспроизводимой и управляемой. Чем больше подразделений используют данные в ежедневных решениях, тем дороже организации обходятся лишние согласования, ручные настройки и зависимость от отдельных специалистов. Мы последовательно развиваем модуль Analytics так, чтобы бизнес мог самостоятельно исследовать данные в рамках корпоративного контура, а ИТ сосредоточился на архитектуре, качестве и доступности данных, а не на обслуживании типовых пользовательских действий. Для руководителя это в конечном счете означает более короткий путь от вопроса к обоснованному решению», – отметила Екатерина Занозина, генеральный директор «Полиматика Рус» (входит в ООО «БФТ»), заместитель директора дирекции управления данными «БФТ-Холдинга».

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