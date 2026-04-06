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Softline Sl Soft FabricaONE.AI Polymatica DM Polymatica Decision Manager

Экосистема Polymatica включает в себя четыре продукта, решающих задачи Business Intelligence, прогнозной аналитики и поддержки принятия решений, исследования данных, формирования отчётности и self-service аналитики.

  • Polymatica Dashboards – предназначен для создания информационно-аналитических панелей и интерактивных отчетов любой сложности без программирования.
  • Polymatica Analytics – предназначен для анализа и работы с большими объемами данных в интерактивном режиме.
  • Polymatica ML – предназначен для создания и управления жизненным циклом моделей машинного обучения.
  • Polymatica Decision Manager - интеллектуальная система поддержки принятия решений. 

Продукты Polymatica интегрированы между собой, обладают современной архитектурой, легко масштабируются и позволяют внедрить полный цикл аналитики на предприятии.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.04.2026 Softline за 230 миллионов перепродал «Ростелекому» долю в его убыточном поставщике 1
30.10.2024 Softline собрал 100% российского разработчика, оцененного почти в полмиллиарда 1
21.11.2023 Михаил Прибочий, Polymatica: Объединение с SL Soft дает Polymatica уникальный шанс вырасти из нишевого игрока в лидера отрасли 2
24.08.2023 Polymatica и «Компит эксперт» стали партнерами 1
22.12.2022 Softline приобрела мажоритарную долю в компании Polymatica 1
07.12.2022 «Полиматика» выпустила интеллектуальную систему поддержки принятия решений 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica - Полиматика 204 6
Softline - Софтлайн 3838 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 350 4
SAP SE 5637 3
IBM - International Business Machines Corp 9724 3
Oracle Corporation 7132 3
SAS Institute 1093 3
Salesforce - Tableau Software 128 3
Qlik - QlikTech 177 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 372 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 237 2
Softline - Софтлайн Безопасность - ОФД-Софтлайн - OFD-Softline 5 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - FabricaOneAI - Фабрика ПО - Фабрика Бизнеса 168 1
Ростелеком 11103 1
Microsoft Corporation 25931 1
АйТи - Аплана Группа компаний 186 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1525 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 419 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 132 1
Компит Эксперт - CompIT Technology 7 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6774 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24634 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5786 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1460 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6669 4
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1042 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2172 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37149 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1993 3
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 56 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10122 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1586 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55370 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27330 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1832 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14207 2
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 674 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5432 2
Data Lineage - DataLineage - Линия данных - Происхождение данных - процесс отслеживания перемещения данных от их источника до конечных точек 33 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4970 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7704 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8033 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1179 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3922 1
DataOps - Data Operations - Конвейер обработки данных 49 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2833 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2801 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 475 1
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2079 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1396 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14310 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 434 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2042 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6179 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16977 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23362 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2130 1
IBP - Integrated Business Planning - Интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 82 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 51 6
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica Analytics - Polymatica BI - Polymatica ML - Polymatica Machine Learning 20 6
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica Analytics - Polymatica BI - Polymatica Dashboards 43 5
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 245 3
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Полиматика Бизнес Решение - Polymatica EPM - Polymatica Enterprise Performance Management 11 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1400 2
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 38 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 74 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 53 1
Experian Powercurve 5 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
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Занозина Екатерина 3 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27859 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58857 4
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