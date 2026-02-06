Команда Arenadata Catalog разработала коннектор к Polymatica Dashboards

Пользователям системы управления корпоративными данными Arenadata Catalog (ADC) доступен коннектор к Polymatica Dashboards — обновление вошло в релиз продукта v. 0.8.5. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Новый коннектор предназначен для автоматизированного сканирования структуры метаданных BI-системы Polymatica и последующей каталогизации в Arenadata Catalog. Это помогает организациям расширять охват управления данными (Data Governance) за счет BI-слоя: упорядочивать активы аналитики, повышать прозрачность использования данных и выстраивать единое информационное пространство для взаимодействия ИТ и бизнеса.

Благодаря интеграции с бизнес-глоссарием каждый показатель в отчете обретает четкое определение, что ведет к устранению разночтений и обеспечению согласованности между командами. Arenadata Catalog позволяет автоматизировать проверку качества исходных данных отчетности, что, в свою очередь, повышает достоверность выводов. Функция сквозного происхождения данных (Data Lineage) дает полную прозрачность: можно проследить путь данных от источника до итогового дашборда, увидеть преобразования и ETL-процессы. Это ускоряет поиск ошибок, упрощает аудит и формирует культуру ответственной работы с данными.

«Мы видим устойчивый запрос рынка на «сквозную» управляемость данных — от источников и витрин до конечных дашбордов. Появление коннектора в Arenadata Catalog делает совместное использование Polymatica Dashboards и инструментов управления метаданными более эффективным для заказчиков и партнеров, повышая доверие к аналитике и ускоряя работу», — отметил Эльвин Мустафаев, директор департамента развития продуктов Polymatica (входит в «БФТ-Холдинг»).

«Увеличение количества интеграций Arenadata Catalog — это прежде всего расширение слоя управления метаданными. Интеграция с Polymatica Dashboards позволяет каталогизировать ключевые бизнес-активы — дашборды и показатели — и связать их с физическими данными и глоссарием. Так мы создаем единую доверенную среду для данных, которая упрощает импортозамещение BI-стека, делая процессы аналитики контролируемыми и прозрачными», — сказал Игорь Моисеев, директор по развитию бизнеса DataCatalog (входит в группу Arenadata).