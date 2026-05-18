Спецпроцессоры «Байкал» для ИИ на замену Nvidia появятся в продаже в 2030 году

«Байкал Электроникс» планирует выпустить линейку специализированных чипов для искусственного интеллекта в 2029–2030 годах. Разработки будут поддерживать экосистему NVIDIA CUDA, что сделает их первыми в России ИИ-чипами, совместимыми с программами, написанными для видеоускорителей американской корпорации Nvidia.

ИИ-чипы к 2030 году

Как стало известно CNews, российский разработчик процессоров «Байкал Электроникс» планирует выпустить два специализированных чипа для искусственного интеллекта к 2030 г. Об этом изданию рассказал гендиректор компании Андрей Евдокимов.

Разработки будут поддерживать экосистему CUDA (Compute Unified Device Architecture). Это программно-аппаратная архитектура, разработанная Nvidia. Она позволяет программистам задействовать графические процессоры (GPU) для высокопроизводительных вычислений общего назначения (GPGPU), используя знакомые языки программирования, такие как C и C++, и обеспечивая совместимость программного кода на уровне приложений.

То есть чипы «Байкал Электроникс» будут совместимы с программами и скриптами, написанными под видеокарты Nvidia, и которые смогут работать на ИИ-процессорах Baikal без переписывания. По словам Евдокимова, это первые в России чипы с такой совместимостью.

Технические детали

Первый процессор Baikal-AI-E1000 предназначен для работы на периферийных устройствах, а не в центрах обработки данных. Его целевым аналогом является модуль Nvidia Jetson Orin NX. Энергопотребление чипа не превысит 30 Вт, тактовая частота составит до 2 ГГц. GPGPU-ядро для этого чипа уже готово и работает на FPGA.

«Байкал Электроникс»
«Байкал Электроникс» к 2030 г. выпустит линейку ИИ-чипов

Второй процессор Baikal-AI-D1000 — это дискретный графический ускоритель для серверов. Его целевым аналогом является Nvidia L40S. Производительность чипа составит 1000 TFLOPS при операциях fp8 и 500 TFLOPS при fp16. Объем видеопамяти заявлен на уровне 48–64 ГБ. Его предполагаемая цена — $10 тыс.

Оба продукта находятся на разных стадиях разработки. Если младший уже имеет работающее GPGPU-ядро на FPGA, то старший — это следующий этап. Выход всей линейки, как уже говорилось, запланирован на 2029–2030 гг. К этому моменту «Байкал Электроникс» намерена предложить готовый программно-аппаратный комплекс для суверенных AI-дата-центров.

Чипы могут использоваться в таких отраслях как общее машиностроение, металлургия, финансовый сектор, железнодорожный транспорт, ракетно-космическая промышленность и связь.

О том, что компания ведет разработку линейки ИИ-чипов, CNews узнал в июле 2023 г.

Снизить зависимость от NVIDIA

Разработка собственных ИИ-чипов с поддержкой CUDA призвана снизить зависимость от решений Nvidia, которая занимает доминирующее положение на рынке ИИ-ускорителей, отметил Андрей Евдокимов.

«Мне неизвестны какие-либо российские чипы, совместимые с CUDA, — подтвердил независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSmicroАлексей Бойко. — Такая совместимость позволила бы российским разработчикам, имеющие немалый опыт разработки под чипы Nvidia, без какого-то переобучения писать ПО под совместимые по среде российские чипы»

«Решение разрабатывать ИИ-чипы Baikal с поддержкой CUDA прагматичный и своевременный шаг, — рассказал CNews гендиректор «Троичных технологий» Александр Тимошенко. — Это позволяет избежать “ловушки несовместимости” и делает продукт потенциально востребованным без переписывания ПО».

Ритейл

Среди плюсов эксперт отметил снижение долгосрочной зависимости от импорта и возможность занять нишу в корпоративном сегменте, где критична предсказуемость поставок.

«Но для выхода на открытый рынок потребуется либо кратное снижение стоимости, либо появление уникального ПО, завязанного именно на эти чипы», — предупреждает Тимошенко.

«Рынок с большим вниманием отнесется к анонсированию чипа», - рассказал CNews представитель производителя электроники Fplus. По его словам, собственный отечественный чип позволит использовать ИИ-решения в госсекторе и будет пользоваться спросом.

Чипы «Байкала»

АО «Байкал Электроникс» было образовано 11 января 2012 г. Первым продуктом разработчика в 2015 г. стал чип Baikal-Т1 на архитектуре MIPS, созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд. В продуктовом портфеле компании представлены процессоры Baikal-T, Baikal-M и Baikal-S, а также микроконтроллер Baikal-U.

В июле 2021 г. «Байкал Электроникс» сообщила о намерении инвестировать порядка 23 млрд руб. в расширение линейки выпускаемых ею процессоров и в период до 2025 г. и нарастить объемы их производства до 600 тыс. штук. Тогда же стало известно об интересе организации к открытой архитектуре RISC-V.

Цифровизация

В ноябре 2021 г. «Байкал Электроникс» получила от Минпромторга в виде госсубсидий 9,44 млрд руб. на создание двух новых процессоров - Baikal-L для мобильных устройств и Baikal-S2 для дата-центров. Инженерные образцы первого чипа компания намеревалась получить в 2023 г., а Baikal-S2 — в 2025 г.

Российские разработчики процессоров, в том числе и «Байкал электроникс», испытывают трудности с поиском контрактного производителя полупроводников. До 24 февраля 2022 г. партии российских чипов сходили с конвейера тайваньской компании TSMC. Теперь же TSMC бойкотирует производство российских процессоров, подчиняясь требованиям американского правительства.

Кристина Холупова

