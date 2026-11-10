Модуль Dashboards в BI-системе «Полиматика»: новые возможности для работы с данными и отчетами

Вышла новая версия Polymatica Dashboards – модуля платформы «Полиматика BI» (входит в продуктовый портфель «БФТ-Холдинга») для создания интерактивных отчетов и информационных панелей. Обновление упрощает работу с дашбордами сразу для нескольких категорий пользователей: руководители получают больше возможностей для детального изучения показателей и работы с готовой аналитикой, аналитики – для визуализации данных и подготовки расчетов, а администраторы могут гибче управлять правами доступа к информации. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Информационно-аналитическая платформа «Полиматика BI» объединяет инструменты многомерного анализа данных (Polymatica Analytics), машинного обучения (Polymatica ML) и создания интерактивных отчетов и информационных панелей (Polymatica Dashboards).

В Dashboards пользователи могут без программирования создавать отчеты или информационную панель – дашборд: подключать данные, выбирать показатели, настраивать фильтры и способы визуализации. Готовые панели открываются в браузере и обновляются автоматически вместе с изменением исходных данных.

Один дашборд, но разные данные для разных пользователей

Одно из ключевых изменений релиза – атрибуты пользователей. Теперь для одного и того же дашборда можно автоматически определять, какие данные увидит конкретный сотрудник, например, в зависимости от его региона, подразделения или юридического лица. При этом создавать отдельные версии отчета не требуется.

Правило задается на уровне датасета – набора данных, на основе которого строится отчет. Информация о пользователе может автоматически поступать из корпоративной системы управления учетными записями. Если сотрудник меняет подразделение или должность, вместе с изменением его учетной записи корректируется и доступ к данным.

Для компаний с большим числом пользователей такой подход сокращает объем рутинных настроек и снижает вероятность ошибок при назначении прав доступа.

Визуализация: новые виджеты и настройки диаграмм

В новой версии появился виджет «Таблица AG Grid». Он рассчитан на сценарии, когда одного итогового показателя недостаточно и пользователю нужно перейти к деталям, например, посмотреть отдельные операции или транзакции.

Еще одно дополнение – «Каскадная диаграмма», которая наглядно показывает, какие факторы повлияли на изменение показателя, что обеспечило рост выручки за определенный период, а что, напротив, снизило итоговый результат.

Расширены возможности настройки и других диаграмм. Пользователь может точнее задавать отображаемый диапазон значений и сохранять удобный размер элементов при изменении объема данных. Это помогает сделать дашборд более читаемым и оставить на экране именно ту информацию, которая нужна для конкретной задачи.

Также обновлены базовые компоненты 15 виджетов, включая круговую и линейную диаграммы, тепловую карту, воронку и диаграммы Санкей.

Отправка готового отчета прямо из системы

В Polymatica Dashboards появилась возможность персонализированной отправки проектов по электронной почте. Пользователи могут отправлять коллегам не только ссылку на дашборд, но и его выгрузку в графическом формате. При этом система учитывает права доступа каждого адресата, чтобы сотрудники получали только те данные, с которыми им разрешено работать.

Это избавляет аналитиков от необходимости вручную готовить и рассылать материалы, а руководителям и специалистам позволяет получать нужную информацию в удобном формате.

Расчеты без доработки источников данных

Расширились возможности расчетных колонок. В обновленном модуле можно использовать математические функции, работать с датой и временем. Так, аналитик может пересчитать показатель, выделить нужную часть поля по заданному шаблону, определить день недели или рассчитать интервал между датами. Во многих таких сценариях больше не требуется ставить отдельную задачу на изменение исходных данных: необходимые преобразования можно выполнить непосредственно при подготовке отчета.

«Мы видим, как меняется роль BI-инструментов в компаниях. Если раньше основными пользователями дашбордов были аналитики, то сегодня к ним все активнее обращаются руководители и специалисты подразделений. Это меняет и требования к решениям. Недостаточно просто представить данные на экране, важно, чтобы сотрудник мог быстро найти нужную информацию, разобраться в показателях и использовать их в работе без постоянного обращения к ИТ-специалистам. Именно с учетом таких задач мы развиваем Polymatica Dashboards», – отметил Эльвин Мустафаев, директор департамента развития продуктов «Полиматика Рус» (входит в ООО «БФТ»).