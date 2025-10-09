Разделы

Технологии в помощь культуре: ОС «Альт» в библиотеках г. Таганрога

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система г. Таганрога перешла на операционные системы «Альт». Установка проведена в рамках мероприятий по популяризации российского ПО и поддержки национальной программы «Цифровая образовательная среда». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«ОС "Альт" позволила нам без ограничений охватить все компьютеры — от серверов до рабочих мест сотрудников и читателей. Специалисты "Базальт СПО" консультируют, организовывают обучающие вебинары, реагируют на замечания и предложения по улучшению системы», — сказала Татьяна Михеева, директор МБУК ЦБС г. Таганрога.

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

Компания «Базальт СПО», следуя политике поддержки социально значимых учреждений, предоставила библиотечной системе специальные ценовые условия. Операционные системы будут использоваться для комплексного оснащения ИТ-инфраструктуры, включая: пользовательские компьютеры; серверное оборудование; сенсорные мониторы, работающие в режиме информационных киосков для электронной навигации.

Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога сегодня — это не просто хранилища книг, а современные культурные центры, где регулярно проходят литературные вечера, выставки, лекции и другие просветительские мероприятия.

