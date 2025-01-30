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SL Soft возглавил Александр Аболмасов

В вендоре SL Soft, входящем в ГК Softline, сменился руководитель – компанию возглавил Александр Аболмасов. Тагир Яппаров, занимавший эту позицию ранее, продолжит работу в SL Soft и сфокусируется на взаимодействии с крупнейшими заказчиками.

Александр — сооснователь компании DreamDocs, разработчика платформы для обработки документов с помощью искусственного интеллекта. Обладает значительным опытом работы в инвестиционно-финансовом секторе. В частности, ранее был управляющим партнером фонда NRG (New Russia Growth), управляющим директором и членом совета директоров Совкомбанка, вице-президентом и членом совета директоров Softline.

Александр окончил Новосибирский государственный университет, Российскую экономическую школу, а также программу для руководителей в Лондонской школе бизнеса.

В SL Soft его главными задачами станут развитие продуктового бизнеса и усиление продаж, повышение эффективности процессов.

Тагир Яппаров продолжит работу в SL Soft на позиции советника директора, сосредоточившись на развитии взаимодействия с крупнейшими заказчиками и технологическими партнерами.

«Александр — технологический предприниматель, имеющий многолетний опыт работы на руководящих позициях в крупном бизнесе. Уверен, что знания, опыт и энергия Александра Аболмасова будут способствовать выполнению всех наших планов по развитию бизнеса, технологий, команды», — отметил Тагир Яппаров.

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