ГК Softline объявляет о создании совета директоров

Поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности группа компаний Softline сформировала совет директоров. В него вошли четыре независимых директора и пять представителей руководства компании. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Создание совета директоров позволит компании придерживаться лучших мировых практик при принятии стратегических решений и даст возможность сохранять приверженность принципам ответственного и продвинутого корпоративного управления. Объективная оценка независимых членов совета директоров позволит компании эффективнее развиваться, создавая стоимость для ее акционеров. В частности, одной из приоритетных задач совета директоров станет формирование долгосрочной стратегии Softline с упором на ключевые точки роста бизнеса.

Члены совета директоров являются знаковыми персоналиями на российском рынке и обладают большим опытом работы на руководящих должностях в сфере информационных технологий, финансов и инвестиций.

В совет директоров Softline вошли: председатель совета, независимый директор, Юлия Соловьева; независимый директор Виталий Пыльцов; независимый директор Борис Щербаков; независимый директор Всеволод Розанов; генеральный директор Softline Владимир Лавров; финансовый директор Softline Артем Тараканов; вице-президент Softline по инвестициям Елена Волотовская; вице-президент Softline Тагир Яппаров; директор юридического управления Softline Владимир Разуваев.

Юлия Соловьева, председатель совета директоров ГК Softline, управляющий директор Google на развивающихся рынках региона ЕМЕA в Дубае: «Для меня большая честь занять ответственную роль председателя совета директоров, и я благодарна за оказанное доверие. Создание совета директоров – важный стратегический шаг для любой компании, которая хочет построить эффективную и прозрачную структуру корпоративного управления. Я уверена, что совет директоров и профильные комитеты позволят Softline с еще большим масштабом думать о стратегических приоритетах как в России, так и вне ее, ставить амбициозные цели и выполнять их на благо клиентов, сотрудников, партнеров, акционеров и общества в целом. В своей новой роли я хотела бы совместно с руководством компании сфокусироваться на формулировании ключевых точек роста бизнеса, уделяя при этом большое внимание сохранению культуры и главных ценностей Softline».

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Владимир Лавров, генеральный директор Softline Россия: «Softline подошла к поиску независимых директоров для создания совета ответственно и вдумчиво и собрала высокомотивированных, энергичных и нацеленных на высокий результат профессионалов. Это опытные в управлении бизнесом люди, которые понимают современные реалии российского ИТ-контура и готовы прикладывать максимальные усилия для развития Softline в уникальных рыночных условиях. Я горд быть членом такой команды и надеюсь, что с её помощью мы будем формировать наиболее актуальную и выверенную стратегию развития и роста».

Вместе с созданием совета директоров в рамках процесса выстраивания российской холдинговой структуры ГК Softline было принято решение об изменении фирменного наименования материнской компании АО «Софтлайн трейд» на АО «Софтлайн». Также было определено количество объявленных обыкновенных акций АО «Софтлайн» в размере 200 001 000 шт.