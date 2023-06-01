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Softline приобрела компанию-разработчика Bell Integrator

Softline закрыла сделку по приобретению российской компании–разработчика Bell Integrator. После покупки Bell Integrator штат разработчиков Softline составит около 3 тыс. человек.

В результате сделки Softline: значительно усилит позиции в заказной разработке для финансовых учреждений; приобретет новые компетенции, экспертные знания для предоставления услуг крупнейшим компаниям в промышленном и розничном секторах; создаст центр экспертизы для экспансии в дружественные юрисдикции.

Bell Integrator предлагает услуги по заказной разработке, тестированию, обслуживанию и технической поддержке критически важного и коммерчески чувствительного ПО. Компания основана в 2003 г., имеет 7 представительств в России и Белоруссии. На территории РФ расположены 6 офисов.

Bell Integrator удалось сформировать длительные клиентские отношения с более чем 25 ведущими финансовыми организациями в России, включая топ-10 системно значимых банков, а сейчас компания продолжает проникать в новые сектора – нефтегазовый и ритейл.

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